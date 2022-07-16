Dizilere konu olan uyuşturucu karteli liderini Max adlı özel eğitimli köpek yakaladı

Dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden birinin kurucusu olan ve 1985 yılında ABD'li gizli ajan Enrique 'Kiki' Camarena'yı işkence edip öldürmekle suçlanan Rafael Caro-Quintero, Meksika'da dün Max adlı özel eğitimli bir köpek tarafından çalıların içinde yakalandı. 'En çok Arananlar' listesinde ilk 10'na giren Caro-Quintero için FBI, tarihindeki en büyük ödüllerinden biri olan 20 milyon dolar ödül koymuştu. Caro-Quintero'yu 1990 yılında 'Camarena Hikayesi' adlı dizide Benicio Del Toro oynamıştı.

Meksika Donanması tarafından dün yapılan açıklamada "Meksika ve ABD Hükümetleri tarafından en çok aranan, uyuşturucu kaçakçılığı lideri olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı" denildi. 1980'li yıllarda Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden birini olan Guadalajara Karteli'nin kurucu üç liderinden biri ve bu kartelin altında Sinaloa Karteli'ni kuran ve yöneten Caro-Quintero'yu, Max adlı özel eğitimli bir polis köpeği çalılıkların arasında yakaladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya