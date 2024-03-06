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Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.

"İSRAİL BU EYLEMEM DERHAL SON VERMELİ"

Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

"İSRAİL, FİLİSTİN HALKINA AİT TOPRAKLARA ZORLA EL KOYUYOR"

İsrail'in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerektiğini vurgulayan Keçeli, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti. Keçeli, "Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır." ifadesini kullandı.

Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM FAALİYETLERİ

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Dünya

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Yorumlar (12)

Heyy Heyyy:

Konuşmaya devam icraat yok . .

37
2
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Ali Tokgönül:

Ooooofff , çok sert olmuş yaaaa

23
0
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Uğur Çetin:

Laf çok icraat yok

18
1
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Merdan:

Ufff ufff İsrail’in ödü koptu.

14
1
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Mldhat Caglar:

ümmeti Muhammed adi altinda birlesme zamani

7
7
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Merdan:

Hadi ordan, öyle diye diye 23 yılda Filistin’in iyice bitirdiniz.

yanıt6
yanıt1
Merdan:

Gemiciler yolda.

8
0
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Güray Dilli :

Bir taraftan sözlü uyarı , diğer yandan ticarete devam. Anlayan beri gelsin

8
0
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Merdan:

Mallar anlamazki

yanıt0
yanıt1
Merdan:

Gemicikler nereye çalışıyor.

1
0
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