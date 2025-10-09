Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki "Vicdan" isimli gemiyi uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

3 VEKİLİMİZİ ALIKOYDULAR

İsrail'in İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisine düzenlenen baskınında kameralar kırılırken çok sayıda aktivist de alıkoyuldu. İsrailli askerler tarafından alıkoyulan kişiler arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de yer aldığı ortaya çıktı.

"BUNLAR BARDAĞI TAŞIRAN DAMLALAR"

Vekillerle iletişim tamamen kesilirken İsrail tarafından alıkonulan vekiller için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

BAKANLIK KAYNAKLARI: BUGÜN YURDA DÖNMELERİ BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynakları bugün bir açıklama yaparak, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın bugün üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla yurda dönmelerinin öngörüldüğünü bildirdi.

"TÜM TEDBİRLER ALINACAKTIR"

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan 3 milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.