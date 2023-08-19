Kıbrıs'ta Türk ve BM tarafları arasındaki yol gerginliğine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Şiddetle kınıyoruz

BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında, "BM askerlerince gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır." denildi.

BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM askerlerince gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

YOL YAPMA GİRİŞİME BM ENGELİ

KKTC'de dün tansiyon yine yükseldi. Adanın M kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak için başlanan yol projesini BM Barış Gücü askeri dün sabah saatlerinden itibaren engellemeye çalıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesinin ardından çalışmalar yeniden başladı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

BM barış gücü askerlerinin tavrına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, BM'nin tutumunu kınadıklarını belirtti. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün (18 Ağustos) gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz.

"TARAFSIZ TUTUMLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır.

"BM BARIŞ GÜCÜ'NDEN BEKLENEN İNSANİ İHTİYAÇLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI VERMESİ"

BM Barış Gücü, bir yandan suhuletle başlayan yol yapım projesi bağlamında gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, diğer yandan sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim etmiştir. Esasen, BM Barış Gücü'nden beklenen, Ada'da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM'nin, yıllardır GKRY'nin Ara Bölge'deki oldu bittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM'nin Ada'daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

"BM'NİN HALKIN GÜVENİNİ YİTİRMEMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

BM'nin ve BM Barış Gücü'nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Garantör bir Devlet olarak, BM Barış Gücü'nü, Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz."