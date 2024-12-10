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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Fidan, "İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit altına almaktadır. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. İsrail'in şimdi de Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini belirten Bakan Fidan, Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

BAKAN FİDAN'DAN TBMM'DE SURİYE MESAJI

Bakan Fidan şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye'de yaklaşan süreci öngörerek ulusal uzlaşı çağrısında bulunmuştur. Maalesef rejim bu fırsatı değerlendirememiştir. Suriye halkına her şartta elini uzatan sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye olmuştur. Türkiye tek başına Suriye halkının yanında durmaya devam etmiştir. Bundan sonraki süreçte de tüm desteğimizle yanında durmaya devam edeceğiz.

"KOMŞULAR İÇİN İSTİKRARSIZLIK ÜRETMEYEN SURİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yeni Suriye'nin hayata geçmesini bekliyoruz. Komşular için istikrarsızlık üretmeyen Suriye'yi görmeyi istiyoruz. Artık ülkeyi birleştirme ve yeniden inşa etme zamanıdır. Suriyeliler artık kendi topraklarına dönebilecektir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine büyük önem vermektedir. Bu konuda bölgesel aktörlerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

"SURİYE'NİN TERÖRİZM YUVASI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Geçen hafta Doha formunda gerçekleştirdiğimiz temasın yanısıra pekçok ülkeyle yoğun diplomasi yürütmekteyiz. Suriye etraflıca değerlendirilmekte ve tedbirler alınmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuku yok sayarak bu kez Suriye'deki gelişmelerden çıkar sağlama çabalarını maalesef görmekteyiz. İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit altına almaktadır. İsrail, şimdi de Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini tehdit etmektedir. Netanyahu Golan tepelerinin İsrail toprağı olarak görmektedir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MEVCUT DURUMDAN FAYDALANMAMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Dost ve müttefiklerimize bu mücadele işbirliği beklediğimizi her fırsatta dile getirmekten geri duymayacağız. Gazze'de yaşananlar, bu saldırıların bölgede sebep olduğu tırmanma ve istikrarsızlık karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ukrayna'da diplomasisin arka plana itilmesi bölgeyi ateş çemberine itiyor. Türkiye savaşın ilk gününden bu yana İsrail'in yaptıklarını dünya çapında gözler önüne sererek mezalime son vermeyi hedeflemiştir.

"İSRAİL'E SİLAH SATIŞININ DURDURULMASI İÇİN ÖNCÜLÜK ETTİK"

İsrail en az 16 bini çocuk olmak üzere 44 bin Filistinli'yi katletmiştir. Filistinliler açlık ve bulaşıcı hastalıklara mahkum edilmiştir. İnsani yardımların girişine izin verilmemiştir. Gazze'ye bu güne kadar 88 bin ton yardım gönderdik. Filistin'e verdiğimiz desteği kötü niyetle karalamak isteyen çevrelerin aksine 2 Mayıs'ta İsrail'le ticareti tamamen durdurduk. İsrail'in uluslararası hukuk önünde sorumlu tutulması için uluslararası mekanizmaların işletilmesini istedik. Uluslararası platformlarda çok sayıda girişimlere devam ediyoruz. İsrail'e silah satışının durdurulması için öncülük ettik. İsrail bölgedeki saldırganlığını bazı ülkelerin diplomatik, ekonomik ve askeri yardımıyla sürdürmektedir. İsrail'i uluslararası toplum içinde tecrit etmek için de çaba gösteriyoruz.

"LÜBNAN'DA SAĞLANAN ATEŞKES YANGINI SÖNDÜRMEYE YETERLİ DEĞİLDİR"

Her hâl ve kârda Ortadoğu'da kalıcı barış iki devletli çözümden geçmektedir. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgesindeki yangını söndürmeye yeterli değildir. Filistin'de akan kan durmadıkça bölgede huzur ve barış olmayacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak'la son dönemde yakın işbirliğimizi sürdürürken ülkenin bölgesel şiddet sarmalının dışında tutulması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.

"İRAN'LA İLİŞKİLERİMİZ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

2024'te Irak'la terörle mücadelede temaslarımızı yoğunlaştırdık. Irak 2024'te PKK'yı yasaklı ilan etti. Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra Irak'la olan işbirliğimiz daha bir önem kazanmış durumda.. İran'la ilişkilerimiz önem arz etmektedir. İlişkilerimizi daha da kurumsallaştırma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyoruz. Azerbaycan-Ermenistan barışının sağlanması bölgeyi kalkındıracak, istikrar getirecektir. Gürcistan'da gelişmeler bölgedeki hassas dengelerin mevcudiyetini bir kez daha göstermiş durumdadır. Üçüncü tarafların müdahil olması Gürcistan'da gelişmeleri daha da karmaşık hale getirebilecektir.

AB'YE TAM ÜYELİK SÜRECİ

Afganistan'ın istikrarı bölgenin güvenliği açısından önem kazanmaktadır. Türkiye bu yöndeki çabalara destek vermektedir. Kardeş ülke Pakistan'la ilişkilerimiz özel önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle AB'ye tam üyelik sürecinin canlandırılması yönünde adımlar atmaya devam ediyoruz. AB'den beklediğimiz de aynı yönde tutumun sergilenmesidir. AB ülkeleri ile yakın ilişkilerimizi yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. BM başta olmak üzere tüm platformlarda bu hususu vurgulamaktayız. Yunanistan'da pozitif gündem konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUYORUZ"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı koruyoruz. Soydaş ve akraba topluluklarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için yoğun çaba sarfetmekteyiz. Ciddi gelişim kaydettiğimiz savunma sanayimiz dış politikamızın önemli aracı haline gelmiştir. Milli ve yerli ürünlerimiz dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sunmaktadır. 2025'den NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız ittifaka verdiğimiz önemin göstergesidir. ABD ile birçok konuda istişarelere devam ediyoruz. 72 yıllık müttefiklik içerisinde bazı görüş ayrılıklarına rağmen temaslarımızı sürdürmekten kaçınmıyoruz. Yeni ABD yönetimiyle bu diyaloğu sürdürmeye kararlıyız."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıOğuz :

Sn fidan sizi takan varmı acaba. Bu coğrafyada abd ve israil ne isterse o olur.

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Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

Sizi Takan kim

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Fark ettinizmi avrupa sessiz suskun çünki iki şeytan amerika ve pkk nın deaş yalanlarına inanmıyorlar deaş bahanesiyle petrole gaz sahalarına ve su kaynklarını israil için işkal ediyorlar su yoksa hayat yoktur avrupa artık amerikadan bıktı amerika avrupa için mültecidir yalandır sırtına yüktür artık avrupa bile anladı bu iki şeytanın olmayan deaş ı bahane edip ortalıgı karıştırmasına deaş ı da amerika kurdu sonra bitirdi

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Filistin'in, Gazze'nin "VAHŞET YUVASI" olmasına izin verdin..... oturup seyrettin... hâlâ da seyrediyorsun...... SEN MÜSLÜMAN MISIN ?...........

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Haber YorumlarıŞükrü 29 null:

Hakan Fidan işini bilir. güvenimiz tam

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Haber YorumlarıNurullah Aydın:

SİZİ TAKAN KİM DİYENLER BEĞENMEYENLER SİZ OLSANIZ NE YAPACAKSINIZ ACABA SAVAŞ ÇIKSA İLK ÖNCE SİZ KAÇARSINIZ

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İşiniz gücünüz laf abd israil yalakalığına devam edin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yine Show peşinde alkış tutan paralı grubunuz gelir birazdan

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