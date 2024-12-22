Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da

Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında Türkiye ile yeni yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor.

ŞAM'A İLK GİDEN İSİM KALIN OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'ı ziyaret etmiş ve Emevi Camii'nde şükür namazı kılmıştı. Kalın'ın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir etkinlikte sıradaki ismin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu belirtmişti.

BAKAN FİDAN'DAN SURİYE ÇIKARMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

KRAVAT TAKMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Görüşmeye dair çok sayıda fotoğraf servis edilirken, toplantı sırasında Ahmed Şara'nın takımın elbisenin içine kravat takıyor olması dikkatlerden kaçmadı.