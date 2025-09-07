Die Welt Gazetesi'nden Doğu Anadolu'ya Vurgu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt gazetesi, seyahat sayfasında Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ne yer verdi. "Kimsenin tanımadığı Türkiye'ye hoş geldiniz" başlıklı haberde, Türkiye denince genellikle İstanbul, Antalya, Bodrum ve Kapadokya'nın akla geldiği ancak Doğu Anadolu'nun keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir dünya sunduğu vurgulandı.

Erzurum, Kars, Van ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani harabeleri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çektikleri belirtilen haberde, Erzurum merkezindeki 1561 tarihli Rüstem Paşa Kervansarayı'nın bugün de ziyaretçilere çay eşliğinde hizmet verdiği aktarıldı. Bölgeye özgü Oltu taşından yapılan takıların büyük ilgi gördüğüne yer verilen haberde, bu taşın halk arasında "Siyah Kehribar" olarak bilindiği ve fosilleşmiş kömürden oluştuğu ifade edildi.

Yakutiye Medresesi ile Çifte Minareli Medrese'nin tarih tutkunları için önemli duraklar olduğu vurgulanan haberde, Erzurum'un bin 800 metre rakımı ve yüksek dağlarıyla Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden biri olduğu, Palandöken Kayak Merkezi'nin hem kışın kayak hem de yazın doğa yürüyüşleri için tercih edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin en büyük ancak en az nüfuslu bölgesi olan Doğu Anadolu'nun Urartular, Hurriler, Hititler ve Asurlar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı, Erzurum'un ise 6 bin yıl önce dahi askeri ve ticari bir merkez olduğu belirtildi. Kalabalık turist rotalarından uzakta kalan Doğu Anadolu'nun, tarih, kültür ve doğayı bir arada sunarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim vadettiği ifade edildi.