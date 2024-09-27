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Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü
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İsrail'in Lübnan'ın güney bölgesinde yoğunlaştırdığı hava saldırıları Suriye'ye de sıçradı. İsrail uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 5 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Filistin ve Lübnan'da soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, hedefini kuzeye doğru genişletiyor. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in bugün erken saatlerde Şam kırsalında Suriye- Lübnan sınırındaki bir askeri bölgeyi hedef alan saldırısında 5 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu.

HİZBULLAH, ESAD YÖNETİMİNİ DESTEKLİYOR

Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre; şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah'ın Esad yönetimini desteklediği biliniyor.

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

ZAMANLAMASI MANİDAR

Saldırı, İsrail ordusunun "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'daki Hizbullah'a silah aktarmak için kullanılan Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı" vurduğunu açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıya ilişkin "Düşman İsrail, Suriye-Lübnan sınırındaki Kfar Yabus yakınlarındaki askeri mevzilerimizden birine hava saldırısı düzenledi" dedi.

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

"SALDIRILAR ARTACAK"

İsrail Savunma Bakanı, son günlerde roketli saldırıların hedefi olan Safed kentini ziyareti sırasında İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıların arttıracağını ifade etti.Gallant, "Kuzeydeki şehre güvenliği getirmek ve tahliye edilenleri güvenli bir şekilde evlerine döndürmek için planladığımız bu çabayı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

"SAVAŞI BİTİRİN, ANLAŞMAYI İMZALAYIN"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan protestocular BM Genel Merkezi önünde toplandı. Kendilerini Filistin topraklarındaki işgal ve savaş karşıtı bir duruş sergileyen Yahudiler olarak tanımlayan kalabalık grup, İsrail'den gelen başbakan Netanyahu'yu protesto etti. Toplanan gruba hitap eden bir konuşmacı, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve Netanyahu'nun İsraillilere yalan söylediği gibi BM konuşmasında dünyaya yalan söyleyeceğini ifade etti. Konuşmacı, "Çocukları öldürmeyi bırakın, savaşı bitirin, anlaşmayı imzalayın, rehineleri eve getirin. Askeri bir çözüm yok" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (3)

murat özkan:

İsrail kendi sonunu hazırlıyor hiçbir şey anlamadan yok olup gidecekler

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Hayri:

Rusya biraz daha zayıflarsa ilk hedef suriye zaten bütün alan boşaltılacak adamlar bu planı 25 yıl önce yazıp çizip ilan ettiler geriye ne kalacak ürdün yemen falan onlar çerez zaten afganistan dan çıt çıkmaz sıra irana gelecek o da biat ettirldikten sonra israilin işleri düzelmiş olacak mecburi türkiyede güçlünün yanında duracak böylece ortadoğu meselesi hol yoluna girmiş olacak

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Murat Demir:

Suriye ne yapacak acaba karşılık olarak Lübnanin ordusu yoktu hadi bakalım Suriye'yi gorucez

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