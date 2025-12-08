Haberler

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi. Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını isteyerek "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

CAMİYE TAKDİM EDİLEN HEDİYEYİ AÇTI

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

"KABE ÖRTÜSÜNDEN BİR PARÇA EMEVİ CAMİSİNDE KALMALI"

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

"TARİH YAZAN DEVRİMCİLERİ HATIRLIYORUZ"

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı. Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık'ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor. Şam'da Mezze Bulvarı'nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy
