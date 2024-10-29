Üye Girişi
Haberler

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan mesajında "Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İŞTE DEFTERE YAZDIĞI MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Defter'e yazdığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı Ay Yıldız Anıtkabir Politika Gündem Yaşam Dünya

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Uyanık esnaf 7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart kullanım mecburiyetini fırsata çevirdi

Uyanık esnafın komisyon oyunu! 7 bin TL mecburiyetini fırsata çevirdiler

 Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi

Sen misin işçilerin tazminatını ödemeyen! 35 milyonluk Sadıkoğlu yalısına haciz şoku
29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları… Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 29 Ekim canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! 29 EKİM BORSA KAPALI MI? Borsa İstanbul ne zaman açılacak? Naim Babüroglu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? Naim Babüroglu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.