DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

Güncelleme:
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Şehit olan polislerin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan olduğu açıklandı.

  • Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli 3 polis memuru şehit oldu.
  • Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi ve 5 polis memuru yaralandı.
  • Çatışma saat 02.00'de başladı ve saat 09.40'ta sona erdi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

YALOVA'DA SAAT SAAT NELER OLDU?

Emniyet güçleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Seher Sokak'ta bulunan bir adrese saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin bulunduğu evden polise ateş açıldı. Bölgeye Bursa'dan özel harekat ekipleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, sivillerin olay yerine giriş çıkışını yasakladı. Çevredeki beş okulda eğitime bugün ara verildi. Güvenlik önlemi olarak bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi yapıldı. Bakan Yerlikaya, saat 02.00 sıralarında başlayan çatışmanın saat 09.40'ta sona erdiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
