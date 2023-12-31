Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıldır hüküm sürdükten sonra tahttan çekilmeye karar verdi

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, televizyonda yayınlanan özel yeni yıl konuşmasında tahtı bırakacağını duyurdu. 52 yıldır hüküm süren II. Margrethe, 14 Ocak 2024'te tahttan çekilecek.

TAHTA VELİAHT PRENS FREDERİK GEÇECEK

En büyük oğlu Veliaht Prens Frederik, Margrethe'nin ayrılmasının ardından kral olacak. Konuşmasında II. Margrethe, "Tahtımı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum," ifadelerini kullandı.

Öte yandan 55 yaşındaki Veliaht Prens Frederik için İngiliz kraliyet geleneğinden farklı olarak resmi bir taç giyme töreni düzenlenmeyecek. Bunun yerine saray, o gün onun tahta çıkışını duyuracak.

Veliaht Prens Frederik ve Prenses Mary

DANİMARKA KRALİÇESİ II. MARGRETHE KİMDİR?

83 yaşındaki Margrethe, Danimarka tarihinde en uzun süre görevde kalan hükümdar olup, babası Kral Frederik IX'un 1952'deki ölümünden sonra tahta geçmiştir. 14 Ocak'a kadar görevde olan Danimarka kraliçesi ve Danimarka Silahlı Kuvvetleri başkomutanıdır. Danimarka kraliçesi olmakla birlikte Grönland ve Faroe Adalarının da kraliçesidir.