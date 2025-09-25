Danimarka'daki İHA Uçuşları 'Hibrit Saldırı' Olarak Nitelendirildi

Danimarka, çeşitli havaalanları üzerinde yapılan insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının arkasında "profesyonel bir aktörün" bulunduğunu ve korku yaratmak üzere tasarlanmış "hibrit saldırılar" olduğunu açıkladı.

Ayrıca hükümet, İHA'ların tespiti ve düşürülmesi için yeni donanımlar alınacağını bildirdi.

Danimarka polisi, 25 Eylül Perşembe günü sabah saatlerindeki açıklamasında İHA'ların ülke genelindeki çeşitli havaalanları üzerinde uçtuğunu ve bir havaalanının saatlerce kapanmasına neden olduğunu bildirdi. Birkaç gün önceki benzer bir olay Kopenhag Havaalanı'nın kapanmasına yol açmıştı.

Savunma Bakanı Troels Lund, Adalet Bakanı Peter Hummelgard ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Aynı anda çok sayıda yerde sistematik bir operasyondan bahsediyorsak bunun profesyonel bir aktörün işi olduğuna dair şüphe olamaz" dedi.

Bakan "Hibrit saldırı" terimini kullanırken, Danimarka'ya yönelik "doğrudan bir askeri tehdit olmadığının" altını çizdi.

NATO'ya göre dış, hibrit tehditler "dezenformasyon, siber saldırılar, ekonomik baskı, düzensiz askeri grupların ve düzenli ordunun kullanılması da dahil askeri ve askeri olmayan gizli ve açık araçların bir birleşimi."

Daha önce de olaylar yaşanmış, Estonya hava sahası da Rus avcı uçakları tarafından ihlal edilmişti.

Moskova, bu ülkelerin İHA'lar ve avcı uçaklarıyla hava sahalarını ihlal ettiği iddialarını reddetti.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgard ülkesinin İHA'ları "tespit ve etkisiz hale getirmek için" ileri donanım satın alacağını duyurdu.

Hummelgard "Bu hibrit saldırının amacı korku yaymak, bölünme yaratmak ve bizi korkutmak" derken, Kophenhag'ın şu anda "bunun arkasında kimin olduğuna dair hiçbir olasılığı gözardı etmediğini" ifade etti.

Danimarka şu ana kadar doğrudan bir Rusya bağlantısı kurmaktan kaçındı.

NATO üyesi Danimarka gelecek hafta Kophenag'da devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Birliği zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İHA'lar 24 ve 25 Eylül tarihlerinde sabah saatlerinde Aalborg, Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup Hava Üssü'nde görüldü ve sonra ayrıldılar.

Danimarka'nın kuzeyindeki, Kopenhag'tan sonra ülkedeki en büyük havaalanlarından biri olan Aalborg birkaç saatliğine kapandı.

Kuzey Jutland Polisi'nden Jesper Bojgaard Madsen Aalborg'ta yaşananlar konusunda "Şu anda İHA'ların operatörlerini yakalamış değiliz" dedi.

Polis ayrıca Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup'ta 24 Eylül'de geç saatlerde İHA uçuşları tespit edildiğini söyledi.

Esbjerg ve Sonderborg Havaalanları, buralardan 25 Eylül sabahına kadar tarifeli uçuş olmadığı için kapatılmadı.

Polis "İHA'lar ışıklarla uçtu ve yerden görülebiliyordu fakat ne tür İHA'lar oldukları ve motivasyonun ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Polis, "durumu netleştirmek için" Danimarka istihbaratı ve silahlı kuvvetlerle birlikte soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

22 Eylül Pazartesi günü de Kopenhag Havaalanı üzerinde uçan birkaç büyük İHA görülmüş, havaalanı saatlerce kapalı kalmıştı.

Başbakan Mette Frederiksen Kopenhag'da olanları "şu ana dek Danimarka'nın kritik alt yapısına yönelik en ciddi saldırı" diye tanımlamıştı.

Danimarka ilk kez uzun menzilli hassas silahlar alacağını duyurmuş ve gerekçe olarak da Rusya "gelecek yıllarda" tehdit oluşturacağı için uzak hedefleri vurma gereğini göstermişti.

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi açıklamayı "saf çılgınlık" diye nitelemişti.