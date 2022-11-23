Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir düğün sırasında Ian Young adlı damat, gelin ile tanışma hikayelerini anlattı. Damadın "İlk günden ilişkiye girdik" şeklinde ifadeler kullanması hem gelini hem de salondaki konukları utandırdı.

ABD'de gerçekleştirilen düğün töreninde Ian Young ve Katie adlı çift dünyaevine girdi. Düğün sırasında ABD'de bir gelenek haline gelen düğün konuşması gerçekleştirildi. Ancak eline mikrofunu alan damadın sözleri, hem gelini hem de konukları utandırdı.

TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Ian Young adlı damat, Katie ile nasıl tanıştıklarının hikayesini anlattı. Bir spor kulübünde ilk kez birbirlerini gördüklerini belirten Ian Young, ilk andan itibaren birbirlerinden etkilendiklerini ve olayın çok hızlı geliştiğini dile getirdi.

İTİRAFI GELİNİ UTANTIRDI

Damat, konuşmasının devamında tanışmalarının ilk gününün akşamında neler olduğunu söyledi. Katie ile birbirlerine çok ısınmaları nedeniyle ilişkiye girdiklerini belirten damat, bu surada hem gelinin hem de konukların başının öne eğilmesine neden oldu.