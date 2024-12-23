Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, PKK/YPG terör örgütü için operasyon sinyali verdi.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ: PKK İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Erdoğan, şunları söyledi: "Kürt kardeşlerimize zulüm eden bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sürdürmekte kararlıyız. PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor. Yolun sonu görülüyor. Kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar şunu bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi belki yarın belki yarından da yakın. Bu beladan kurtulacağız."

"AHMED EŞ ŞARA İLE YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ"

"8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi Esed'in kaçması ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu süreçte en ağır imtihanımız seçim döneminde yürütülen alçak kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Suriye Devrim lideri Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz. İlk önce MİT Başkanımız ziyaret etti. Ardından büyükelçiliğimizi hayat geçirdik. Ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. En zor günler artık geride kalmıştır. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Yeni yönetimin verdiği mesajları değerli buluyoruz. İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha fazla kan dökerek varılacak yer sadece huzursuzluktur.