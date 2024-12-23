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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor

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Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü için operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "Terör örgütü için çember daralıyor. PKK ya kendini tasfiye edecek ya da tasfiye edilecek. Şairin de dediği gibi, belki yarın belki yarından da yakın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, PKK/YPG terör örgütü için operasyon sinyali verdi.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ: PKK İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Erdoğan, şunları söyledi: "Kürt kardeşlerimize zulüm eden bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sürdürmekte kararlıyız. PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor. Yolun sonu görülüyor. Kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar şunu bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi belki yarın belki yarından da yakın. Bu beladan kurtulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor

"AHMED EŞ ŞARA İLE YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ"

"8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi Esed'in kaçması ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu süreçte en ağır imtihanımız seçim döneminde yürütülen alçak kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Suriye Devrim lideri Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz. İlk önce MİT Başkanımız ziyaret etti. Ardından büyükelçiliğimizi hayat geçirdik. Ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. En zor günler artık geride kalmıştır. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Yeni yönetimin verdiği mesajları değerli buluyoruz. İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha fazla kan dökerek varılacak yer sadece huzursuzluktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFree Palestine:

Yaparsa Erdoğan yapar!

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

10 yıldır aynı hikaye aynı nakarat. Daha önce bir gece ansizin geliyoruz şimdide belki yarın belki yarindandan yakın nakarati .Reis bize kelime oyunu yapma artik komik degilsin ve işin özu kelime darağacında zayıf.Artik bu laflara karnımız tok.Bu lafları sen ye pirzolayi medine hurmasini manda yogurdunu artık biz yiyelim.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

israilin Elide Armut Toplamiyo Havadan Memmoslari Bombalar Pestile Cevirir

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Haber Yorumlarımasteng aston:

23 yildir ayni kelimeler.

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Haber YorumlarıBahadı Bey:

Yemin ederim ki Erdoğan böyle konuştuysa ayrılma yada devletlesşme hedefi olmayan ve ortak vatan Suriyede eşit yurttaş olmak isteyen Kürtler artık devletleşecek!!!

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Haber Yorumlarımustafa turgut:

Demliler şimdi İsrail'e ağlamaya gider . Ağlatma reis

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Haber YorumlarıDemir Demir:

İsrail'e yol yapıyor Maalesef Türkiye'nin son yılları

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Gazze'nin yolunu HÂLÂ bulamadı mı ?...... Demek Gazze'nin yolunu hâlâ bulamadı... 14 AYDIR Gazze'deki İsrail Vahşetini "OTURUP SEYREDENLER", hiç utanmadan "Allah'tan, Kuran'dan, Emevi Camii'nde namaz kılmaktan" ve ZAFER den bahsediyorlar.... ALLAH (c.c.) Gazze'deki vahşeti "OTURUP SEYRETMENİZİN" hesabını soracaktır !.... Gazze'deki İsrail vahşetini UNUTTURMAYA MI ÇALIŞIYORLAR ?... Eğer Müslümansanız, bırakın Emevi Cami'yi GİDİN MESCİD-İ AKSA'da namaz kılın... MESCİD-İ AKSA'ya bekliyoruz !!!...

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

her canlı ölümü tadacaktır.. Allah'a hesap verecektir.. bu saltanat son bulacaktır. Ahirette oy sandığı değil mizan kurulacak.. hesap sorulacak...

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

ne zaman pydye operasyon dense ses başka yerlerden geliyor. Kürtler le alakası olmadığı belli. uyuşturucu ve petrol kaçakçıları.

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