Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Pkk'nın silah bırakma kararına rağmen aylardır süren oyalama sürecinin ardından Suriye'deki anlaşmada yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

MAZLUM ABDİ DETAYLARI DUYURDU

PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, yapılan anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstleneceklerini belirtti. Abdi, bu adımın Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na entegre edileceğini açıklayan Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere neden olduğunu dile getirdi. Abdi, Suriyeliler arasında sağlanacak bir uzlaşının ardından ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da söyledi.

ERDOĞAN'DAN SDG'YE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, "Suriye ordusuna entegrasyonun yakın zamanda başlayacağı yönünde bazı bilgiler yansıdı. SDG'nin Şam'da temaslarda bulunduğu da belirtiliyor. Siz bu sürecin ne kadar yakın zamanda olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımız sürüyor. Suriye'nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'yı ve arkadaşlarını yalnız bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemeleri, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda sık sık uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü ve müreffeh geleceği yönünde tutum takınırlar."

"SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye'nin kalkınma hamlelerini hızlandıracaktır" diyen Erdoğan, Suriye yönetiminin ülkenin bütün etnik ve dini unsurlarını kapsayan bir anlayışla geleceğe yürümesini takdirle karşıladıklarını, bunun hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurguladı.

"YÖNÜNÜ ANKARA'YA VE ŞAM'A DÖNENLER KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'yi yeniden çatışmaya sürüklemeye çalışanlar, ne Kürtlerin ne Dürzilerin ne de Nusayrilerin iyiliğini istiyor. Malazgirt Meydanı'nda söylediğim gibi, yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar ise kaybedecek."