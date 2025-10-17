Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yanlış yollara tevessül etmemeleri" uyarısının ardından, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi, SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda Şam yönetimiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Pkk'nın silah bırakma kararına rağmen aylardır süren oyalama sürecinin ardından Suriye'deki anlaşmada yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

MAZLUM ABDİ DETAYLARI DUYURDU

PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, yapılan anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstleneceklerini belirtti. Abdi, bu adımın Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na entegre edileceğini açıklayan Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere neden olduğunu dile getirdi. Abdi, Suriyeliler arasında sağlanacak bir uzlaşının ardından ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da söyledi.

ERDOĞAN'DAN SDG'YE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, "Suriye ordusuna entegrasyonun yakın zamanda başlayacağı yönünde bazı bilgiler yansıdı. SDG'nin Şam'da temaslarda bulunduğu da belirtiliyor. Siz bu sürecin ne kadar yakın zamanda olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımız sürüyor. Suriye'nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'yı ve arkadaşlarını yalnız bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemeleri, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda sık sık uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü ve müreffeh geleceği yönünde tutum takınırlar."

"SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye'nin kalkınma hamlelerini hızlandıracaktır" diyen Erdoğan, Suriye yönetiminin ülkenin bütün etnik ve dini unsurlarını kapsayan bir anlayışla geleceğe yürümesini takdirle karşıladıklarını, bunun hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurguladı.

"YÖNÜNÜ ANKARA'YA VE ŞAM'A DÖNENLER KAZANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'yi yeniden çatışmaya sürüklemeye çalışanlar, ne Kürtlerin ne Dürzilerin ne de Nusayrilerin iyiliğini istiyor. Malazgirt Meydanı'nda söylediğim gibi, yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar ise kaybedecek."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.