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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var

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Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilere yönelik normalleşme tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin dostlarını çoğaltmaya önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik normalleşme çağrısına ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Erdoğan, "Dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz." dedi.

ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI ÜSTÜ KAPALI "SURİYE" MESAJI

Türkiye ve Suriye arasında yıllardır bozuk olan ilişkilerin yeniden düzelmesine yönelik normalleşme tartışmaları devam ediyor. İki ülke arasında görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı 'Suriye' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var

"BİZİ KİMSENİN DAR KALIPLARA HAPSETMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasette yeni denklemler kurmanın ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibariyle tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemli ise Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar işbirliğimizi güçlendirmemiz aynı derecede önemlidir. Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsedilmesine izin vermeyiz.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUZ ALANINI GENİŞLETMEK İÇİN TARİHİ ADIMLAR ATTIK"

Ne batı için doğuya sırtımızı döneriz ne de doğu için batıyı ihmal ederiz. Son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için tarihi adımlar attık. Karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde daha önce karşımızda konumlanan ülkelerle dahi ilişkilerimizi güçlendirdik. Tüm bunları malum çevrelerin körüklediği eksen tartışmasına rağmen başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı 'Suriye' mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var

"SIKILI YUMRUKLARIN AÇILMASINDA FAYDA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz."

ESED: TÜRK ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİRSE GÖRÜŞÜRÜZ

Öte yandan önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt gelmişti. Görüşmelerin başlayabileceğini belirten Esed, şartlarını sıralamıştı. Esed ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin içeriğe bağlı olduğunu belirtmişti. Esed, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" söylemişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Beşşar Esed Türkiye Suriye Kabine Suriye Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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