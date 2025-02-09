Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Gazze'yi devralacaklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır. Filistin Filistinlilerindir." dedi.

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