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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Gazze'yi devralacaklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır. Filistin Filistinlilerindir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Gazze'yi devralacaklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir, havanda su dövme çabalarıdır. Filistin Filistinlilerindir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErc Krtp:

tabi tabi netenyahuyada öyle dedik

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

eş başkan dan blöf -))

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Haber YorumlarıŞero null:

Yaw he he, sesini dahi çıkaramazsın ??

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Haber YorumlarıErcan POLAT:

Sayın Reisi Cumhur'um biraz geç kalmadınız mı tepki için sizcede?

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