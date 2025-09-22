Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a zirve öncesi kritik çağrı: Kısıtlamalardan hemen kurtarılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a yapacakları görüşme öncesi "Amerika ile savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu toplantısına katılmak için New York'a gitti. New York'ta çok sayıda temasta bulunacak Erdoğan, daha sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Vashington'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) düzenlenen "Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı"na katıldı.

"CARİ AÇIKTA KALICI VE YAPISAL BİR İYİLEŞME SAĞLIYORUZ"

Buradaki konuşmasında Erdoğan, Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmaları ve bu platformun sağladığı etkileşimi son derece kıymetli bulduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan siyasi gerilimlerin, tedarik zincirlerindeki kırılmaların, ticaret ve yatırımlarda artan korumacı tedbirlerin küresel ekonomiyi derin bir dönüşüme zorladığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Gerek kamunun gerekse iş dünyamızın küresel ticaretteki bu dönüşüme uyum sağlaması için politika araçlarımızı güncelliyoruz. Uyguladığımız ekonomi programı, rüştünü ispatladı, ekonomimizin şoklara karşı direncini artırdı, iç ve dış kırılganlıklarımızı önemli ölçüde azalttı.

En temel hedefimiz olan fiyat istikrarına emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan kuraklık ve zirai don gibi olumsuzluklara rağmen enflasyon düşmeye devam ediyor. Yıl sonunda enflasyonu yüzde 30'un altına indirmiş olacağız. Cari açıkta kalıcı ve yapısal bir iyileşme sağlıyoruz."

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'A KISITLAMA ÇAĞRISI

Gelecek dönemde Türkiye ticaretini olumsuz yönde etkileyebilecek her konuda ikili mekanizmaları daha etkin kullanmaya kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Mütekabiliyet esaslı ilave gümrük vergilerinin ticarette yakalanan ivmeyi azaltmaması temennimizdir. Bu konuda oldukça hassas davranıyoruz. Amerika ile enerji ve savunma sanayi işbirliğini öncelikli alanlar olarak görüyoruz.

Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım. Bu alanda yeni projeler geliştirilmesi, tedarik ve ortak üretim gibi müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda atabileceğimiz pek çok adım bulunuyor."

"KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görev döneminde, ilk günlerinden itibaren yapıcı görüşmeleri olduğunu anımsatan Erdoğan, ekiplerin de çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, ilaveten enerji başta olmak üzere siber ve uzay alanlarını da kapsayan diğer stratejik sektörlerde yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki pozitif ivmenin daha da hızlanmasını beklediklerini dile getirdi.