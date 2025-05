Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde buluştu.

"3 DEVLET TEK MİLLET"

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne özel düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahcıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. RabbimAzerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin" ifadelerine yer verdi.

"KARABAĞ'IN AZATLIĞI İLE BİRLİKTE..."

Sözlerinin devamında "Karabağ Zaferi, bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor" diyen Erdoğan, "O gün yakılan istiklal meşalesi çok daha kuvvetli Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var. Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit, başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ALİYEV: ÜÇ KARDEŞ ÜLKENİN KARDEŞLİĞİ YILDAN YILA GÜÇLENİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, konuşmasında "44 günlük savaşta bizi Türkiye ve Pakistan destekledi, bu iki ülkenin desteği bizi umutlandırıyordu. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın, üç kardeş ülkenin kardeşliği yıldan yıla güçleniyor. İyi günde de kötü günde de birlikteyiz" ifadelerini kullandı.