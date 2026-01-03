Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ABD'ye zehir zemberek Maduro tepkisi

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan Venezuela'ya yönelik ABD operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, görünürde var olan uluslararası sistemin, emperyalist suçlar karşısında tamamen tasfiye edildiğini savunarak, günümüz dünyasında çıplak güç savaşları dışında bağlayıcı bir gerçekliğin kalmadığını belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasını uluslararası hukuk, kurumlar ve Birleşmiş Milletler'in sıfırlandığını gösterdiğini belirtti.
  • Mehmet Uçum, Maduro olayının emperyalist saldırganlığa karşı güce dayalı mücadeleden başka seçenek olmadığını ve milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması ile sonuçlanan Venezuela'ya yönelik ABD operasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ULUSLARASI HUKUKUN, KURUMLARIN VE BM'NİN TAMAMEN SIFIRLANDIĞINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde Uçum, Maduro'nun kaçırılmasının uluslararası hukukun, uluslararası kurumların ve Birleşmiş Milletler'in fiilen devre dışı bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Görünürde var olan uluslararası sistemin, emperyalist suçlar karşısında tamamen tasfiye edildiğini savunan Uçum, günümüz dünyasında çıplak güç savaşları dışında bağlayıcı bir gerçekliğin kalmadığını belirtti.

Uçum'un "Maduro'ya karşı işlenen suç" başlıklı değerlendirmesi şu şekilde:

"1- Maduro olayı emperyalist saldırganlıkların haydut devlet yöntemleriyle de yapılabileceğini gösteren vahşi örneklerden biridir.

2- Maduro olayı uluslarası hukukun, uluslarası kurumların ve BM'nin tamamen sıfırlandığını bir kez daha ortaya koyan bir suç eylemidir. Yani görünürdeki uluslarası sistemin emperyalist suçlarla tamamen tasfiye edildiği bir kez daha anlaşılmıştır.

"EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI GÜCE DAYALI MÜCADELEDEN BAŞKA BİR SEÇENEK OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

3- Maduro olayı günümüzde çıplak güç savaşları dışında hiçbir realitenin olmadığını, saldırgan güçleri sınırlayacak hiçbir kuralın ve kurumun bulunmadığını, emperyalist saldırganlığa karşı güce dayalı mücadeleden başka bir seçenek olmadığını çarpıcı şekilde gösteren bir örnektir.

4- Maduro olayı artık günümüz dünyasında hangi mecrada olursa olsun gücü güçle sınırlamaktan, güce güçle karşı koymaktan başka bir varoluş imkanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

"MİLLİ DEVLETLERİN ANTİ-EMPERYALİST İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR"

5- Maduro olayı bir kez daha kanıtlamıştır ki emperyalist saldırganlığın bütün amacı dünyanın başta enerji, tüm kaynaklarına hakim olmaktır. Bu amaca ulaşmak için her türlü hukuksuzluğu, vicdansızlığı ve ahlaksızlığı meşru gören insanlık dışı bir emperyalist zihniyet var. Halen daha tüm bu emperyalist saldırganlıkları hak ve özgürlük sahtekarlığıyla değerlendirmek emperyalizmin ideolojik uşaklığını yapmaktan başka bir şey değildir.

6- Milli devletler birçok açıdan ontolojik tehdit altındadır. Bunlara Maduro olayıyla birlikte 'emperyalist haydut devlet' tehditi de görünür şekilde eklenmiştir. Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor. Başka bir seçenek kalmamıştır."

