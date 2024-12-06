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Çoğu çocuk 71 kişinin öldüğü ülkeyi alarma geçiren gizem hastalık

Çoğu çocuk 71 kişinin öldüğü ülkeyi alarma geçiren gizem hastalık
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Kongo'nun Kwango eyaletinde grip benzeri belirtilerle görülen gizemli hastalık, çoğu çocuk 71 kişiyi hayattan kopardı. Kongo Sağlık Bakanı Roger Kamba, hükümetin hastalık nedeniyle genel alarma geçtiğini belirtirken, koronavirüs dönemini hatırlatan tedbirler uygulanması gerektiği bildirildi.

Kongo'nun Kwango eyaletinin henüz tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle son haftalarda en az 71 kişi öldü. Ölenlerin çoğunun 15 yaş altı çocuklar olduğu açıklandı.

Grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan hastalık, hastalarda ateş, baş ağrısı, solunum güçlüğü ve kansızlık görülmesine neden oluyor. Yetkililer, ölümlerin 27'sinin hastanelerde, 44'ünün ise Kwango eyaletinin Panzi sağlık bölgesi başta olmak üzere yerel topluluklarda yaşandığını doğruladı.

HÜKÜMET ALARMA GEÇTİ

Kongo Sağlık Bakanı Roger Kamba, konuyla ilgili "Hükümet bu hastalık nedeniyle genel alarma geçti" dedi ancak detaylı bilgi vermedi. Bild'in haberine göre; Kongo Bölgesel Sağlık Bakanı Apollinaire Yumba ise uzman bir ekibin bölgeye gönderileceğini ve hastaların tedavisi ile numune toplanması gibi çalışmalara başlanacağını duyurdu. Numuneler, ulusal biyomedikal enstitüsünde incelenecek.

KORONAVİRÜSÜ HATIRLATAN TEDBİRLER

Halktan, hijyen kurallarına sıkı şekilde uymaları istendi. Koronavirüs dönemindeki gibi ellerin sık yıkanması, kalabalıklardan kaçınılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi öneriliyor.

HALK EVDEN ÇIKMAYA KORKUYOR

Panzi'deki bir doktor, yerel halk arasında büyük bir korku olduğunu ve çoğu kişinin evlerinden çıkmaya cesaret edemediğini belirtti. Hastalığın kaynağı ise hâlâ bilinmiyor. Bu gizemli hastalık, Kongo'yu Maymun Çiçeği (Mpox) salgınıyla mücadele ederken yakaladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Mpox'ta 47 binin üzerinde şüpheli vaka ve 1000'den fazla ölüm bulunuyor. Gerçek rakamların ise çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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