Bakan Göktaş: '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e getirilecek'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz" dedi.

Yasal düzenleme ile "sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini" belirten Göktaş, "Çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Ajanslara yansıyan açıklamasında Bakan, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Çocukların sosyal medyaya erişimlerinin kısıtlanması, Avustralya'nın kasım ayında 16 yaş altına dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getirmesiyle gündeme gelmişti.

Küçük yaştakilere sosyal medya ve cep telefonu yasağı İngiltere'de de yoğun bir şekilde tartışılıyor.

'Çocuklar suça sürükleniyor'

Bakan Göktaş, bir yılı aşkın bir süredir uzmanlar ve akademisyenlerin yanı sıra ailelerle ve çocuklarla bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çocukların korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız" dedi.

"Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz" diyen Göktaş, bu düzenlemenin "çocuk koruma kalkanının parçası" olarak görülebileceğini söyledi.

Bakan, çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere "Çocuklar Güvende" web sitesini ve mobil uygulamasını geçen ay kullanıma açtıklarını belirtti.

Avusturalya'da yasak başladı

Sosyal medya platformlarının çocukların kullanılmasına kapatılması dünya genelinde tartışılan bir konu.

Avustralya parlamentosu Kasım ayında 16 yaş altındaki çocuklara dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getirdi.

Yeni uygulama kapsamında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve canlı yayın platformları Kick ve Twitch 16 yaş altı hesapları kapatmak zorunda.

Yasaya göre sosyal medya platformlarından, "yaş doğrulama için makul adımlar atması" isteniyor. Bu adımları atmayan ve sistemli ihlallerde bulunan şirketlere 32 milyon dolara yakın ceza verilebilecek.

Yasak kararının üzerine, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, 16 yaş altı kullanıcılara ait hesapları kapatmaya başladı.

Onaltı yaşından küçük çocuklar hesap açmayı gerektirmeyen YouTube gibi platformlardaki çoğu içeriği izlemeye devam edebilecek.

Dünyada tartışılıyor

İngiltere'deki medya denetleme kurumu Ofcom da sosyal medya şirketlerine, çocukların internette yetişkin taklidi yapması sorunu konusunda adım atmazlarsa, cezalandırılacakları uyarısı yaptı.

Ofcom'un yaptığı ankete göre, 8-17 yaş arasındakilerin % 22'si sosyal medyada yanlış beyanda bulunup 18 yaşın üzerinde olduklarını söylüyor.

İngiltere'deki Çevrimiçi Güvenlik Yasası, sosyal medya platformlarının 2025 ortasına dek yaş doğrulama sistemlerini güçlendirmesini zorunlu kılıyor. Yasa, şirketlerin küresel gelirlerinin %10'u düzeyinde cezalandırılabilmesini öngörüyor.

İngiltere Teknolojiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Peter Kyle BBC'ye yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağının "seçeneklerden biri olduğunu" söyledi.

Haziran 2023'te Fransa'da sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaşlarını kontrol etmesi ve 15 yaş altı için ebeveyn izni alınması zorunluluğunu getirdi.

Yasa uyarınca, bu kurallara uymayan şirketlere küresel cirolarının %1'ine kadar ceza verilmesi öngörülüyor. Ancak bir yıldan uzun süredir Avrupa Birliği Komisyonu, yasanın AB hukukuna uygun olup olmadığını inceliyor.

Norveç'te sosyal medyaya erişim için minimum 13 yaş şartı var. Ancak bir araştırmaya göre dokuz yaşındakilerin yarısından fazlası, 12 yaşındakilerin de büyük bir çoğunluğu sosyal medyada.

Mevcut kuralların işe yaramaması üzerine Norveç hükümeti asgari yaşı 15'e çıkartmaya ve etkin bir uygulama yöntemi bulmaya çalışıyor.

İspanya'da da hükümet 16 yaş altına sosyal medya yasağı öngören bir tasarıyı gündeme getirdi. Ancak yaş doğrulamanın nasıl yapılacağı belirsiz ve ne zaman oylanacağına yönelik bir tarih belirlenmedi.