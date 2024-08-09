'Çocuk istismarı' görselleri bulundurmakla suçlanan BBC eski haber spikeri Huw Edwards'ın beş aylık maaşı geri istendi

'Çocuk istismarı' görselleri bulundurmakla yargılanan ve suçunu kabul eden BBC'nin eski haber spikeri Huw Edwards'ın, gözaltına alındığı tarihten sonra aldığı beş aylık maaşı geri ödemesi istendi.

Kasım 2023'te gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Edwards, Nisan ayında BBC'deki görevinden istifa etmişti.

Edwards, gözaltına alındığı tarihten sonra beş ay daha maaş almaya devam etti. Bu sürede Edwards'a yaklaşık 200 bin İngiliz sterlini ödeme yapıldı.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, çalışanlara gönderdiği mektupta, Edwards'ın "ne yaptığını bile bile BBC'den maaş almaya devam ederek kötü niyetli davrandığını" söyledi.

Shah, Edwards'ın "çifte bir yaşam sürdüğünü", bir taraftan "hayranlık duyulan bir spiker" olup öte yandan "iş arkadaşlarının ve izleyicilerin güvenine ihanet ettiğini" dile getirdi.

Kültür Bakanı Lisa Nandy de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Edwards'ın gözaltına alındıktan sonra elde ettiği maaşı geri ödemesi gerektiğini söyledi.

Dava süreci

Edwards uygunsuz çocuk fotoğrafları ve videoları bulundurmaktan suçlu olduğunu Temmuz'daki mahkemede kabul etmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Edwards, başka bir kişi tarafından kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen 41 adet uygunsuz çocuk görüntüsü bulundurduğunu itiraf etti.

Edwards'ın bulundurduğu görüntüler arasında İngiltere hukuk sisteminde en ciddi suç olarak sınıflandırılan kategori A sınıfı 7 görsel de var.

Kraliyet Savcılık Servisi, A kategorisindeki görüntülerin büyük kısmının 13-15 yaşları arasındaki çocukları gösterdiğini, ancak iki görüntüde 7-9 yaşlarında bir çocuğun yer aldığını belirtti.

Edwards'ın Aralık 2020'den itibaren yetişkin bir erkekle WhatsApp'ta iletişimde olduğu ve bu kişinin kendisine toplam 37 cinsel içerikli görüntü gönderdiği paylaşıldı.

Edwards'ın B kategorisinde12 adet, C kategorisinde ise 22 adet fotoğraf bulundurduğu da belirtildi. Bu kategoriler cinsel ilişki içermeyen istismarları sınıflandırıyor.

Huw Edwards'ın savunmasında WhatsApp üzerinden yazıştığı kişiye, bu tür görselleri göndermemesini istediği de ifade edildi. Buna göre Edwards, kendisine yasa dışı görüntü gönderilmemesini talep etti.

Ardından ikili Nisan 2022'ye kadar birbirlerine yasal pornografik görüntü göndermeye devam etti.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Huw Edwards'a yönetilen üç ayrı suçlamanın, bir WhatsApp grubunda paylaşılan 37 fotoğrafla ilgili olduğunu açıklamıştı.

Suçlamalar, Aralık 2020-Nisan 2022 dönemine uzanıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, "Medya ve kamuoyuna, bunun aktif bir dava olduğu şiddetle hatırlatmak isteriz. Gelecekte dava sürecine zarar verebilecek hiçbir şey, sosyal medya da dahil olmak üzere yayımlanmamalıdır" dedi.

Tutuksuz yargılanan Edwards, suçlu bulunursa birkaç yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Davanın 16 Eylül'de sonuçlanması bekleniyor.

Huw Edwards kimdir?

62 yaşındaki Edwards, BBC kariyerine 1984 yılında stajyer olarak başlamıştı.

Edwards, BBC'nin en çok tanınan ve maaşı en yüksek haber spikeriydi ve istifası öncesi yıllık brüt maaşı 475 bin - 479 bin 999 sterlin aralığındaydı.

Edwards yıllarca BBC televizyonunun birinci kanalında ana haber bültenlerini sundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü ve cenaze töreni, ülkedeki önemli siyasi krizler ve çok sayıda seçim de dahil kritik yayınların da sunuculuğunu üstlendi.

Sun gazetesinin iddiaları haberleştirmesinin ardından BBC, Edwards'ı açığa aldı ve iç soruşturma başlattı.

Edwards'ın ismi ise mahremiyet hakkı nedeniyle ilk aşamada açıklanmadı.

Eşi Vicky Flind, Temmuz 2023'te suçlamalara hedef olan kişinin Edwards olduğunu teyit etti, ünlü sunucunun yaşadığı ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Geçmişte depresyonla mücadelesi konusunda röportajlar veren Edwards, Londra’da eşi ve beş çocuğuyla birlikte yaşıyor.

BBC, Edwards ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi sürecindeki eksikler nedeniyle özür dilemişti.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Edwards'la ilgili gelişmelerin kuruma zarar verdiğini kabul etmişti.