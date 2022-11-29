Cinsel gücü artıran ilaç alıp 11 kez ilişkiye girdiler! Biri öldü, diğeri komada
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Nijerya'da ismi Oromidayo olarak açıklanan inşaat mühendisliği öğrencisi, okulda sınavı ertelendikten sonra kız arkadaşı Alamide ile birlikte kaldığı öğrenci evine gitti. Oromidayo, kız arkadaşı ile beraber cinsel gücü artıran hap aldıktan sonra 11 kez aralıksız bir şekilde ilişkiye girdikten sonra hayatını kaybetti.
Nijerya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mühendislik okuyan bir öğrenci cinsel gücü artırıcı ilacı aldıktan sonra öldü, kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdi.
Genç adam uzun süre çıkmayınca arkadaşları odaya girdi.Oromidayo'nun cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları kızı ise baygın bir şekilde yatarken buldu.
Eve çağırdıkları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Alamide yoğun bakıma alındı. Durumu ciddi olan Alamide'nin durumunun ciddi olduğu ve kurtulma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.
Polis, iki öğrencinin de cinsel gücü artıran hap içtiğini ve 11 kez aralıksız cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Öğrencinin ölümü aileleri ve arkadaşlarını yasa boğdu.