Çin gözünü kararttı! Tayvan'ı dört bir yandan ablukaya aldıkları harita basına sızdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin ile ABD arasında gerilime yol açan Tayvan ziyaretini gerçekleştirdi. Tayvan ordusu, Pelosi'nin uçağı Taipe'ye doğru uçarken Tayvan ordusu teyakkuz durumu ilan etti. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu ve hem savaş uçaklarını hem de savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Bununla birlikte Japonya'daki ABD üssünden kalkan 8 savaş jeti, Pelosi'nin uçağını korumak üzere havalandı.

Nancy Pelosi'nin uçaktan indiği an.

25 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Kritik ziyaret öncesi harp logosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde hareket eden ABD'nin Ronald Reagan savaş gemisi de Tayvan'ın güneydoğusuna ulaştıktan sonra Pelosi'nin uçağı, Taipei'deki Songşan Havalimanına indi. Çin'in daha önce "vururuz" diye tehdit ettiği Pelosi, böylece 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

BİLDİRİ YAYINLADILAR

Nancy Pelosi ve kongre heyeti üyeleri Tayvan'a vardıklarında bir bildiri yayınladı. Pelosi'nin Twitter hesabından da paylaştığı bildiride, "Ziyaret, ABD'nin Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırdı" ifadeleri kullanıldı.

ADA ABLUKA ALTINA ALINDI

Çin ordusu, Tayvan etrafında üç gün sürecek tatbikatına bugün başladı. Çin ve Tayvan arasındaki Tayvan Boğazı, uluslararası medya tarafından dünyanın en tehlikeli noktası olarak tanımlanıyor. Adanın çevresindeki Çin tatbikatları, Tayvan'ın tamamen abluka altına alınması anlamına geliyor.

BBC, Çin ordusunun halihazırda adayı hava ve deniz ablukasıyla çevrelediğini bildiriyor. BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, resmi medya tarafından yayınlanan tatbikat haritasını sosyal medya hesabından retweet etti. Pekin yönetimi, tatbikat bölgelerine herhangi bir yabancı uçak veya geminin girmemesini istiyor.

TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR

Dün, Nancy Pelosi'nin Malezya ziyaretinin ardından askeri uçakla Tayvan'a ilerlemesi Çin ordusunu alarma geçirdi. Ülkenin Tayvan'a yakın plajlarına tank birlikleri konuşlandırılırken, bölgede aralıksız savaş uçakları uçuruldu. Bazı analistler ise adanın her an bombalanma ihtimali bulunduğunu ve Pelosi'nin can güvenliğinin tehlikede olduğunu aktardı.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN "SAVAŞ" TEHDİDİ

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini ''oturup izlemeyeceğini" belirtti. Lijian açıklamasının devamında, "Her tür ihtimale karşı hazırlıklıyız. Buna cesaret ederlerse ne yapacağımızı bekleyip görsünler" değerlendirmesinde bulundu.

