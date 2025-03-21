Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti

Çin hükümeti, bu yıl başlarında dört Kanadalı vatandaşı uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından idam etti. Kanada'nın Dışişleri Bakanı Melanie Joly tarafından yapılan açıklamada, idam edilen kişilerin çifte vatandaşlık (Kanada-Çin) taşıdığı belirtildi.

Joly basın toplantısında, "Dört Kanadalı vatandaşımız idam edildi ve bu durumu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm idamların uyuşturucu suçlarıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Bakanlık ayrıca, 2019 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan başka bir Kanadalı vatandaş Robert Schellenberg'in şimdilik infazdan kurtulduğunu açıkladı. Schellenberg sürekli olarak masum olduğunu ve Çin'e sadece "turist" olarak geldiğini iddia etmişti.

Uzmanlar, bu cezaların 2018'den beri süren Çin-Kanada-ABD arasındaki siyasi gerginlikle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Gerginlik, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun 2018'de Kanada'da tutuklanmasıyla başlamıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Çin, iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı. Meng ve tutuklanan Kanadalılar 2021'de serbest bırakılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, ülkesinin "yasalara uygun şekilde" hareket ettiğini ve "uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu" söyledi. Mao ayrıca, "Çin hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülkedir ve farklı milliyetlerdeki sanıklara ayrım gözetmeksizin eşit davranır" dedi.

İnsan hakları kuruluşlarına göre, Çin her yıl binlerce kişiyi idam ediyor ancak idam istatistiklerini devlet sırrı olarak saklıyor.

Ülkeler arasındaki gerginlik devam ediyor. Yakın zamanda Çin, 2,6 milyar dolar değerindeki Kanada tarım ve gıda ürünlerine yeni vergiler koyarak, Kanada'nın geçen yıl Çin ürünlerine uyguladığı vergilere misilleme yaptı.