Çin'den dikkat çeken mesaj: Savaşın devam etmesi için hiçbir neden yok

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanan savaş, bölgeyi geniş çaplı bir çatışma alanına dönüştürdü. İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu hedeflere karşılık vermesiyle gerilim daha da arttı. İranlı yetkililere göre saldırılarda 1348'den fazla kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 17 bini aştı. Üst düzey isimlerin hedef alındığı saldırılar, savaşın seyrini daha da sertleştirdi.

Bu süreçte Çin, çatışmaların durdurulması için diplomatik girişimlerini artırdı. Pekin yönetimi, savaşın ilk günlerinden itibaren taraflara itidal çağrısı yaparken, ateşkes ve müzakere vurgusunu ön plana çıkardı.

"SAVAŞ HİÇ YAŞANMAMALIYDI"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın baştan itibaren yaşanmaması gerektiğini belirterek, mevcut çatışmaların sürmesi için hiçbir gerekçe olmadığını ifade etti.

"ATEŞKES İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çin'in bölgede ateşkes sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Wang, arabuluculuk rolünü aktif şekilde devam ettireceklerini söyledi.

ÇİN'DEN HAMLE ÜSTÜNE HAMLE

Çin, savaş sürecinde yalnızca diplomatik açıklamalarla sınırlı kalmadı. Daha önce İran ile temaslarını artıran Pekin yönetimi, bölge ülkeleriyle görüşme trafiğini hızlandırırken, Birleşmiş Milletler nezdinde de ateşkes çağrılarını destekledi.

BAE İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Wang Yi, söz konusu açıklamaları Pekin'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi Haldoon Al Mubarak ile yaptığı görüşme sırasında dile getirdi. Görüşmede, bölgedeki güvenlik durumu ve olası diplomatik çözümler ele alındı.

BAE'YE DESTEK MESAJI

Çin, görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarına destek verdiğini de açıkladı. Bu mesaj, Çin'in Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Orta Doğu'da savaşın derinleşmesiyle birlikte büyük güçlerin diplomatik hamleleri de hız kazandı. Çin'in ateşkes ve arabuluculuk çağrıları, Rusya ve diğer aktörlerin pozisyonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, krizin küresel boyut kazandığı görülüyor. Uzmanlar, Pekin yönetiminin bu süreçte daha aktif rol üstlenerek hem bölgesel istikrarı sağlama hem de küresel diplomasi sahnesindeki etkisini artırma hedefi taşıdığını belirtiyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.