Çin'deki Hayvanat Bahçesinden 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde arka ayakları üzerinde duran ve videoyu çekenleri şaşırtan bir ayının aslında bir insan olduğu iddiası viral oldu. İddialar üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri, ayının gerçek olduğunu ve Malezya'dan geldiğini açıkladı. Yetkililer, bu tür ayıların diğerlerinden daha küçük ve farklı görünüşte olduğunu, ancak gerçek olduklarını belirtti.

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde bir ayının arka ayaklarının üzerinde durduğu ve meraklı bakışlarla ziyaretçilere baktığı video viral olduktan sonra. İnsanlar, ayının aslında ayık kostümü giydirilmiş bir insan olduğunu iddia etti.

İddialar üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri, olay ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yetkililer, ayının insan olduğu iddialarını yalandı.

Yetkililer;Malezya'dan gelen ayıların diğer ayılardan daha küçük olduklarını ve farklı bir görünüşe sahip olduklarını ancak tamamen gerçek olduklarını belirtmek zorunda kaldı.

Yetkililer ayrıca, peluş bir kıyafet içindeki bir insanın yazın 100 derecenin üzerine çıkan sıcaklarda hayatta kalamayacağını söyledi.

Bir sözcü, "Eğer bir kişi ayı kıyafeti giyseydi, sıcaktan dolayı dakikalar içinde yere serilecekti," dedi.

Hayvanat bahçesindeki bir çalışan ayılar hakkında konuşmayı reddetse de, pazartesi günü ayıları görmek için muhabirlerin ziyaretleri düzenleniyor.

Dünyanın en küçük ayıları olan malezya ayıları, yalnızca büyük bir köpeğin boyutlarındadır.

En büyük hallerinde, arkalarında durduklarında 50 inç boyundadırlar, bu durumda grizzly ayıları 9 fit boyunda olabilir.