Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi’nde iklim müzakerelerinin yanı sıra ünlü isimlerin Emine Erdoğan ile verdiği pozlar da dikkat çekti. Zirveye katılan sanatçılar ve sporcular, Emine Erdoğan ile karşılaşma fırsatını kaçırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÜNLÜLER COP31'DE BULUŞTU

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31'e çok sayıda oyuncu ve sporcu katıldı. Zirvede Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda bir araya gelen ünlüler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin farkındalık çağrısına destek verdi.

EMİNE ERDOĞAN’LA TEK TEK POZ VERDİLER

Zirve alanında Emine Erdoğan ile karşılaşan ünlü isimler, Erdoğan ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, kendisini selamlamak için gelen sanatçılarla tek tek tokalaşarak sohbet etti.

TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ünlü isimler, bireysel fotoğrafların ardından Emine Erdoğan ile toplu hatıra fotoğrafı için de bir araya geldi. Karede oyuncular ve sporcular, Emine Erdoğan’ın etrafında yer aldı.

ZİRVEYE KATILAN ÜNLÜLER

COP31'e katılan ünlüler arasında oyuncular Barış Arduç, Bülent İnal, Demet Şener, Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Serkan Altunorak ve Ava Yaman ile milli sporcu Şahika Ercümen yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com