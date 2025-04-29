Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çin'in devlet televizyonu CCTV'nin aktardığı bilgilere göre yangın faciasında en az 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yerel yetkililer, olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını duyurdu.