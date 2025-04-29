Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çin'in devlet televizyonu CCTV'nin aktardığı bilgilere göre yangın faciasında en az 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yerel yetkililer, olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını duyurdu.