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Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çin'in devlet televizyonu CCTV'nin aktardığı bilgilere göre yangın faciasında en az 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangının ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yerel yetkililer, olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını duyurdu.

Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

doğu Türkistanlı vatandaşlarima selam olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVatansever:

22 az en az 22 milyon olması lazım

Yorum Beğen3
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Haber Yorumlarıaytasaga:

bizim basın yayın ne kadar duyarlı Bolu kartalkaya oteldeki yangını paylaşsakmı paylaşmasakmı düşünürken Çin de olan yangın anında son dakika değil son saniye olarak filaş filaş filaş ne haldeyiz işte ortada.

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Yecüc mecüc ölmüş

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