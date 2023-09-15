Çin, ABD'li Savunma Şirketlerine Yaptırım Uygulayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah sağlama gerekçesiyle Lockheed Martin ve Northrop Grumman'e yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin, ABD'nin bu hareketinin uluslararası hukuka ve Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Tayvan'a silah sağlama gerekçesiyle iki ABD'li savunma sanayi üreticisi Lockheed Martin ve Northrop Grumman'e yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning bugün yaptığı günlük basın toplantısında gelen soru üzerine şu açıklamayı yaptı;

"ABD hükümeti, Çin'in sert muhalefetini hiçe sayarak, Çin'in Tayvan bölgesine kasıtlı olarak silah sağlıyor. Bu, tek Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin şartlarını ciddi şekilde ihlal ediyor, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara aykırı ve Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor.

LOCKHEED MARTIN VE NORTHROP GUNMAN ŞİRKETLERİ

ABD, Tayvan'ı silahlandırma yönünde yanlış ve tehlikeli yolda daha da ileri gidiyor. St. Louis, Missouri eyaleti adresli Lockheed Martin Corporation, 24 Ağustos'ta ana yüklenici olarak ABD'nin Tayvan'a yaptığı silah satışına doğrudan katıldı. Northrop Grumman, Tayvan'a yapılan birçok ABD silah satışına katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yabancı Yaptırımlar Karşıtı Yasası uyarınca Çin, yukarıda adı geçen bu iki ABD savunma şirketine yaptırım uygulamaya karar vermiştir.

AKSİ TAKDİRDE ÇİN'İN KARARLI TEPKİSİYLE KARŞILAŞACAKTIR

Şunu vurgulamak isterim ki Çin hükümeti, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığından asla taviz vermiyor. ABD'yi tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerine ciddiyetle uymaya, Tayvan'a silah satışını durdurmaya, Tayvan'la askeri gizli anlaşmaya son vermeye ve Tayvan'ı silahlandırmayı durdurmaya çağırıyoruz, aksi takdirde Çin'in kararlı tepkisiyle karşılaşacaktır."