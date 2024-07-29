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CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma

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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın, AK Parti'nin dış politikadaki tutumunu eleştirdiği açıklamasında yer verdiği "Mavi Vatan masalı" ifadesine tepkiler dinmiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Namık Tan'ın açıklamaları Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. O konuşmada Mavi Vatan'ın yanı sıra birçok vahim konuşmada görülecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan masalı" ifadesine sert tepki gösterdi. Çelik, "Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. O konuşmada Mavi Vatan'ın yanı sıra birçok vahim konuşmada görülecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TAN'DAN SKANDAL "MAVİ VATAN MASALI" ÇIKIŞI

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada AK Parti'nin dış politika tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Tan, "Yeri geldi, Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MAVİ VATAN'IN OMURGASINA SALDIRILAN BİR KONUŞMA

CHP'li Tan'ın "Mavi Vatan" masalı ifadesine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Namık Tan'ın açıklamaları Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. CHP Sözcüsü bizim özürüm dilememiz gerektiğini söylüyor. Kendisi Namık Tan'ın sözlerinin Twitter'dan yayınlasın. Mavi Vatanla olduğu kadar Türkiye'nin milli güvenliğini korumakla ilgili vahim kelimeler olduğu görülecek." dedi.

CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşmaAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Erbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah'ın oylarıyla seçildiğini unutmasın diyor. Biz bütün vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza verdiği oydan dolayı müteşekkiriz. Siyasal egoizmden uzak durulması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

"MAHMUD ABBAS SAĞLIK SORUNLARINI ÖNE SÜRDÜ"

Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Netanyahu'nun davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas'ı Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu siyasi partilerdeki çağrılardan haftalar evvel bu Ankara'dan İstanbul'a uçarken Sayın Cumhurbaşkanımız davet edilmesini söyledi. Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş. Sayın Abbas sağlık sorunlarını öne sürdü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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