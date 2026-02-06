Haberler

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı ve ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell'in cezaevi hücresine ait 10 saatlik kamera görüntüleri paylaşıldı. Birkaç gün sonra ABD Kongresi'nde ifade vermesi beklenen Maxwell'in açıklamaları dünyayı derinden sarsabilir. Çünkü Maxwell, Epstein dosyasında hayatta kalan ve tam olarak ne yaşandığını bilen kilit isimlerden biri.

  • Ghislaine Maxwell'in cezaevindeki günlük yaşamına ait yaklaşık 10 saatlik kamera kayıtları kamuoyuna açıldı.
  • Ghislaine Maxwell yaklaşan haftalarda ABD Kongresi'ne ifade verecek.
  • ABD Adalet Bakanlığı, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında skandala ilişkin milyonlarca belge, fotoğraf ve video dahil arşivin büyük bölümünü açtı.

Pedofili sapık Jeffrey Epstein'ın ortağı olarak bilinen ve 2021'de reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ağını yönettikleri suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'in cezaevindeki günlük yaşamına ait görüntüler kamuoyunun erişimine açıldı.

10 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yeni yayımlanan yaklaşık 10 saatlik kamera kayıtları, Maxwell'in Brooklyn Metropolitan Tutukevi'ndeki hücresinde sıradan aktivitelerini ve mahkum yaşamını gösteriyor; görüntüler arasında Maxwell'in temel günlük rutinine dair kareler bulunuyor. Bu görüntüler, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası (Epstein Files Transparency Act) kapsamında milyonlarca belge, fotoğraf ve video dahil olmak üzere skandala ilişkin arşivin büyük bir bölümünü açmasının ardından geldi. Yasa, Epstein ve Maxwell'e ilişkin tüm belgelerin kamuya açıklanmasını zorunlu kılıyor; ancak bu açıklamalar bazı kayıtların eksik ya da sansürlü olması nedeniyle eleştiri konusu oldu.

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

ABD KONGRESİ'NDE İFADE VERECEK

Maxwell şu anda Teksas'ta hapis cezasını çekiyor ve yaklaşan haftalarda ABD Kongresi'ne ifade vermesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi'ne yapılacak bu ifade, Maxwell'in Epstein ağıyla bağlantılarına, skandala dair bilinmeyen detaylara ve dosyaların ele alınış biçimine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor. Ancak yetkililer, Maxwell'in hukuki dokunulmazlık sağlanmadığı sürece susma hakkını kullanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

Bu yeni görüntüler ve dosya yayınları, Epstein dosyasının tamamının açıklanıp açıklanmadığı ve arşivde halka kapalı bırakılan materyallerin kapsamı konusunda tartışmaları körüklüyor. Bir sivil hak savunucusu örgüt, Adalet Bakanlığı'nın halen üst düzey yetkililerle ilgili kritik iletişimleri paylaşmadığını iddia ederek yasal bir denetim çağrısında bulundu.

Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak

ANLATACAKLARI DÜNYAYI SARSABİLİR

Dış basında yorumlar, bu gelişmelerin skandalın hala merkezinde yer alan isimlerin rollerini yeniden değerlendirmeye ve Maxwell'in ifadesiyle birlikte konuya yeni bir boyut kazandırabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca yayımlanan dosyaların büyük çoğunluğunun ağır sansürlenmiş olması, kamuoyunda tam şeffaflık sağlanıp sağlanmadığı konusunda şüpheleri artırıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum