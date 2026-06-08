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Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı
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Artvin'de doluluk oranına ulaşan Yusufeli Barajı'nda kontrollü su tahliyesi kapsamında açılan kapaklar havadan görüntülendi. Baraj gövdesinden yüksek basınçla bırakılan suların oluşturduğu gökkuşağı dikkat çekti.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı kemer barajları arasında yer alan Yusufeli Barajı'nda doluluk oranının tamamlanmasının ardından kapaklar açıldı.

Kontrollü su tahliyesi kapsamında açılan kapaklardan büyük bir basınçla bırakılan su, havadan görüntülendi. Baraj gövdesinden çıkan suyun oluşturduğu yoğun buhar ve su zerrecikleri, güneş ışınlarının etkisiyle gökkuşağı meydana getirdi.

Havadan kaydedilen görüntülerde, dev barajın gövdesinden çıkan suların Çoruh Nehri'ne karıştığı anlar ile gökkuşağının oluşturduğu renkli görüntüler yer aldı. Her yıl doluluk oranına ulaşmasının ardından gerçekleştirilen kontrollü su tahliyeleri sırasında ortaya çıkan bu doğal manzara, bu yıl da dikkat çekti.

Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan Yusufeli Barajı'nda su tahliye işlemlerinin kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Açılan kapaklar ve oluşan gökkuşağı ise havadan görüntülenerek barajın ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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