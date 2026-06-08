Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan 51 yaşındaki emlakçı Nazmi Çavuş hayatını kaybetti. Feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Havsa ilçesi merkezindeki 23 Kasım Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede emlakçılık yapan Nazmi Çavuş (51), yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kavşaktan manevra yapan M.Ç. yönetimindeki 10 ARK 029 plakalı TIR, yaşlı adama çarptı.

ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan Çavuş'u fark etmeyen sürücü, çevredekilerin çığlıkları ve bağırarak uyarması üzerine aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalan emlakçı Nazmi Çavuş'un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, KAZA ANI KAMERADA

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının kaza mahallinde yaptığı incelemelerin ardından, Çavuş'un cansız bedeni Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından şoka giren TIR şoförü M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlçeyi yasa boğan kazanın dehşet anları bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri, görüntülere el koyarak kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı