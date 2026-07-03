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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü ve taziye mesajı iletti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın Merhum Devrim Rehberi Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğumuz Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldik. Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, bölgede barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Yılmaz, "Komşumuz, dost ve kardeş İran ile ikili ilişkilerimizin ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi için muhataplarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor, Devrim Rehberi Ali Hamaney başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İran devleti ile dost ve kardeş İran halkına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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