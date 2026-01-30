Haberler

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Güncelleme:
Bir emlak şirketinin CEO'su yanında çalışan genç kadına, "Bu 3 milyon dolar al ve kocanı bırak" diyerek ahlaksız bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Eşinden boşanan kadın iddiaları reddederken eski koca, CEO ve eski eşine 5 milyon dolarlık dava açtı.

  • Real Brokerage CEO'su Tamir Poleg'in, evli ve iki çocuk annesi Paige Steckling'e boşanması karşılığında 3 milyon dolar, Utah'ta 1,5 milyon dolarlık bir ev ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı teklif sunduğu iddia edildi.
  • Paige Steckling'in eşi Michael Steckling, CEO'nun Ocak 2025'te bu teklifi yaptığını öne sürerek 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
  • Paige Steckling, boşanmanın kişisel nedenlerle gerçekleştiğini belirterek, CEO'nun para teklif ettiği iddialarını reddetti.

ABD'de Real Brokerage Ceo'su Tamir Poleg'in bir çalışanına boşanması karşılığında milyonlarca dolarlık teklif sunduğu iddiası şoke etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, evli olduğu belirtilen Poleg'in, evli ve iki çocuk annesi olan Paige Steckling'e "Bu 3 milyon doları al ve kocanı bırak" şeklinde ahlaksız teklifi bulunduğu iddia edildi. Poleg'in, Steckling'e şirket hissesi olarak 3 milyon dolar önerdiği, ayrıca Utah'ta 1,5 milyon dolarlık bir ev ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı vaadinde bulunduğu ileri sürüldü.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırakTamir Poleg

AHLAKSIZ TEKLİF MAHKEMEYE TAŞININCA ORTAYA ÇIKTI

İddialar, Paige Steckling'in eşi Michael Steckling'in mahkemeye başvurmasıyla kamuoyuna yansıdı. Michael Steckling, CEO Poleg'in 2025 yılının Ocak ayında eşine bu teklifi sunduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

BOŞANAN KADIN İDDİALARI REDDETTİ

Paige Steckling ise evliliğinin sona erdiğini doğrularken, iddiaları kesin bir dille reddetti. Steckling, yaptığı açıklamada boşanmanın kişisel nedenlerle gerçekleştiğini belirterek, "Şirket CEO'sunun bana boşanmam için para teklif ettiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi. Steckling'in Şubat 2025'te boşanma kararı aldığı bildirildi.

ESKİ KOCA, 5 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TAVASI AÇTI

Tamir Poleg ve Paige Steckling, haklarındaki suçlamaları reddederken, Michael Steckling piyasa değeri yaklaşık 886 milyon dolar olarak belirtilen şirketin CEO'su Poleg ile eski eşi Paige Steckling'e karşı 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Davaya ilişkin hukuki sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

500

