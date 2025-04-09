Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü

ABD'de gerçekleşen bir cenaze töreninde beklenmedik bir kaza yaşandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 21 Mart'ta hayatını kaybeden Benjamin Aviles'in defin işlemi sırasında, tabutu taşıyan kişiler platformun çökmesiyle mezara düştü.

Greenmount Mezarlığı'nda yaşanan olayda, taşıyıcılar tabutu cenaze arabasından alıp mezarın başına getirdi. Tabut, mezara indirmek üzere kayışların üzerine yerleştirildiği sırada, altlarındaki platform aniden çöktü. Törene katılan aile üyeleri ve taşıyıcılar, tabutla birlikte kazılan çukura düştü.

Kazada en çok zarar gören kişi, merhumun oğlu Benjamin Jr. oldu. Üzerine düşen tabutun altında kalan genç adam, yüzü çamura gömülü şekilde bayıldı. Diğer taşıyıcılar da bacak, el ve sırtlarında çeşitli yaralanmalar yaşadı. Ancak yetkililerin açıklamasına göre, yaralanmaların hiçbiri ciddi boyutta değil ve herkesin tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Merhum Benjamin'in üvey kızı Maribelle Rodriguez, kazanın sorumlusu olarak mezarlık yönetimini ve cenaze evini gösterdi. ABC6 kanalına konuşan Rodriguez, "Platform titriyordu, sallantılıydı ve tahtalar tamamen ıslanmıştı. Özür dilemeleri ve tazminat ödemeleri gerekiyor çünkü tören yarıda kaldı, hiçbir şey düzgün yapılamadı" dedi.

Porto Riko'nun Lares şehrinde doğan ve daha sonra Kuzey Philadelphia'ya taşınan Benjamin Aviles, kendi kendini yetiştirmiş bir otomobil tamircisiydi. Ölüm ilanında "adanmış bir eş, sevgi dolu bir baba, özenli bir büyükbaba ve değerli bir arkadaş" olarak tanımlanan Aviles'in ailesine göre, "onun nezaketi, cömertliği ve nazik ruhu, onu tanıyan herkese dokundu."

Cenaze kazasını gösteren video, tören sırasında Benjamin'in son anlarını kaydetmek amacıyla çekiliyordu. Ancak kamera, beklenmedik bu üzücü olayı belgelemiş oldu.