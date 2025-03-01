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Cem Köksal'ın "Ramazan" hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın "Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" diyerek mail üzerinden gönderilen Ramazan tebriğinden rahatsız olması sonrası İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın Müslümanlar için hurma paketledikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'in Ramazan bu mesajına sert çıktı.

"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Mail üzerinden Ergün'e "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" yanıtı veren Köksal, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

İNGİLTERE KRALI'NIN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Köksal'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken İngiltere Kralı III. Charles'ın eşiyle birlikte Müslümanlar için hurma paketleyerek iftar hazırlıklarına destek verdiği görüntüler yeniden gündem oldu.

FİRMAYA BOYKOT ÇAĞRILARI VAR

Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi CEO Köksal'ın mesajına tepki gösterdi. Firmaya karşı boykot çağrıları yükseldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

  • Dinden bağımsız bir duruşumuz var, Ramazan ayı kutlayamayız" diyen Zorlu Holding Ceo'sunun alt şirketi pek ala Noel kutluyor. Cadılar Bayramı bile kutluyor, ama global şirketmiş, Ramazan kutlayamazmış..
  • Bak Cem Köksal efendi, hangi dine mensubusun veya dinsiz misin bizi alakadar etmez. Lâkin Noel'i kutlarken Müslümanların mübarek Ramazan-ı Şerif ayını kutlamayı yasaklarsan, bir Müslüman olarak sana dur demesini de biliriz. Haddini bileceksin
  • Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal denilen zat yabancı bir ülkedeki yetkili gibi konuşmuş. "Ramazan kutlanacak günler listemizde yok" ne demek? Burası Müslüman ülke. Bitmedi şu İslam düşmanlığınız. Bitmedi Müslüman karşıtlığınız. Ayıptır ya.
  • Cem Köksal o şirkette olduğu sürece bizim de evlerimizde, iş yerlerimizde Vestel yer almayacak bundan sonra.

NOEL VE CADILAR BAYRAMINI KUTLADI

Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.

Cem Köksal'ın
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Hüseyin:

Biz be çekiyorsak içimizdekilerden çekiyoruz işte ne olacak

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bu adamı orada ceo olarak oturtmaya devam edecek mi bakalım

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Haber YorumlarıAlkurt:

Herşeye dini karistirmayin. Çok şükür hepimiz inanıyoruz, ama hertarafa dini karistirmayin..

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıAhmet null:

Tamam cem en süper din düşmanı sensin ama birşeyi unuttun vestel ürünlerini alanların çoğu Müslüman hadi bakalım sene sonu cironda nasıl bir düşüş olacak hep beraber göreceğiz dayı

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Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Varlığı sadece batılı efendilerinin alt takımlarını yalamak olan böyle şebeklerin ceo olduğu bir yerde...

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Yok edeilmeli

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Haber YorumlarıIlhan Capar:

Kendi halkindan, dininden, kültüründen bu denli rahatsiz birinin yonettigi marka artik benim evime giremez

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Haber YorumlarıJY:

SAYIN CEM KÖKSAL YANLIZ DEĞİLDİR MİLYONLAR YANINDAYIZ.

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Haber YorumlarıJY:

İNGİLTERE KRALININ BEYNİ ERROR VERMİŞ SAĞLIKLI DÜŞÜNÜP KARAR ALAMIYOR.

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