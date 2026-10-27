Cem Güney Torun, YENİ Parti Berlin Birliği başkanlığına 141 oyla seçildi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – YENİ Parti Berlin Birliği'nde 141 üyenin tamamını alarak başkan seçilen Cem Güney Torun, ilk genel seçimde Berlin'de birinci parti olmayı hedeflediklerini belirterek, gençlere, kadınlara ve yeni üyelere aktif katılım çağrısı yaptı. Torun, "Kapımız herkese açık" dedi.

YENİ Parti Berlin Birliği Genel Kurulu'nda, oy kullanan 141 üyenin tamamının desteğini alan Cem Güney Torun, Birliğin yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul'a, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Yurtdışı Koordinatörü ve Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de katıldı.

"YENİ YÖNETİM KURULLARI BELİRLENDİ"

YENİ Parti Berlin'in yaptığı genel kurulda yapılan seçimler sonucunda yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Yönetim Kurulu, Melis Beste Güvenalp, Gizem Karaçay, Seçil Uygungil, Ezgi Makbule Çelik, Cengiz Akça, Metin Bel, İbrahim Koçak, Durmuş Arslan ve Demir Şaşmaz'dan oluşurken; Nuri Köşker, Osman Pulat ve Sadık Karslı yedek üye oldu.

Denetim Kurulu'na Oktay Çelebi, Fatma Güvenç ve Mikail Gültekin seçilirken; yedek üyeler ise Selim Ege ve Ayşe Yılmaz'dan oluştu. Disiplin Kurulu ise Elif Ay, Cumali Kangal ve Koray Türkcanlı; yedek üyeler ise Banu Acun ve Tülay Usta oldu.

"HEDEFİMİZ BİRİNCİ PARTİ OLMAK"

Genel Kurul'un ardından konuşan YENİ Parti Berlin Birliği Başkanı Cem Güney Torun, kuruluş sürecinde emek veren Çağrı Heyeti'ne, genel kurula katılan konuklara ve kendilerine güvenen üyelere teşekkür etti.

Yeni dönemde birlik, dayanışma ve ortak çalışma anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Torun, "Şimdi birlik, dayanışma ve çalışma zamanı. Hedefimiz net: Yapılacak ilk genel seçimde YENİ Parti'yi Berlin'de birinci parti yapmak" dedi.

Örgüt çalışmalarında demokratik, şeffaf ve katılımcı bir anlayışı esas alacaklarını vurgulayan Torun, farklı fikirlerin özgürce dile getirilebildiği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bütün bunları yapabilmek ise ancak güçlü bir örgütle mümkün olur. Güçlü örgüt, üyelerinin ne yapacağını bildiği, yeni gelenlerin hızla sorumluluk alabildiği, çalışmaların birkaç kişinin omuzlarında kalmadığı örgüttür. Bizim hedefimiz tam olarak budur" ifadelerini kullanan Torun, yeni dönemde üyelerin görüş ve önerilerine önem vereceklerini belirtti.

"GENÇLERE VE KADINLARA AKTİF KATILIM ÇAĞRISI"

Gençlerin toplumsal yaşama ve demokratik süreçlere daha fazla katılması gerektiğini ifade eden Torun, gençlere fikirlerini ortaya koymaları, eleştirilerini dile getirmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulundu.

Torun, geleceğin şekillenmesinde gençlerin düşüncelerine ve enerjisine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Kadınların siyasette ve örgüt yönetiminde daha fazla yer almasının önemine de dikkat çeken Torun, kadınların yalnızca etkinliklerde değil, karar alma süreçlerinde ve yönetim kademelerinde de aktif rol üstlenmesini istediklerini kaydetti.

"ELEŞTİREN DIŞLANMASIN, SORU SORAN SUSTURULMASIN"

YENİ Parti Berlin Birliği'nin farklı görüşlere açık, güven ve saygı temelinde çalışan bir örgüt olması gerektiğini vurgulayan Torun, "Biz istiyoruz ki burada herkes rahatça konuşabilsin. Farklı düşünen insanlar birbirini dinlesin. Eleştiren insanlar dışlanmasın, soru soran insanlar susturulmasın. Çünkü güçlü kurumlar sadece alkışlarla büyümez. Asıl mesele, açılan bu kapının yarın da herkese açık kalmasıdır" dedi.

Verilen sözlerin arkasında durmanın önemine işaret eden Torun, güven, saygı ve şeffaflığın güçlü bir kurum kültürünün temelini oluşturduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda kapsayıcı bir örgüt anlayışıyla hareket edeceklerini yineleyen Torun, "Berlin'de sürekli çalışan, görev paylaşımını esas alan, gençlere ve yeni üyelere alan açan, şeffaf ve demokratik bir örgütün başkanı olmak istiyorum. Siyasi çalışmalarımızın birkaç kişinin kişisel gayretlerine bağlı kalmadığı, kurumsal olarak sürdürülebildiği bir yapı oluşturmak istiyorum" dedi.

Cem Güney Torun'un başkanlığında yeni döneme giren YENİ Parti Berlin'in, demokratik katılımı artırmak ve örgüt çalışmalarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA