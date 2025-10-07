Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Suriye güvenlik güçlerinin dün gece Halep'te Şeyh maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki gösterilere müdahalesi sonrası SDG ile başlayan çatışmalarda bu sabah iki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucu ateşkes sağlandı.

Halep'te yaşanan gerginlik ve 3 kişinin öldüğü çatışmalar sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla taraflar arası görüşme yapıldı. Görüşmeler neticesinde sabah saatlerinde çatışmaların durduğu ve bölgede sükunetin hakim olduğu bildirildi.

EĞİTİM KURUMLARINDA FAALİYETLERE ARA VERİLDİ

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada Suriye güvenlik güçleriyle SDG arasında yaşanan çatışmaların sona erdiği ve geçici ateşkes sağlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca , 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

SURİYE'DE KRİTİK ZİYARET

Öte yandan bölgede bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack dün SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya gelmişti.

AHMED ŞARA İLE MAZLUM ABDİ GÖRÜŞECEK

Barrack'ın arabuluculuğunda bugün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında planlanan üçlü görüşmenin Halep'teki çatışmalardan etkilenmediği bildiriliyor. Görüşmenin bugün planlandığı şekilde gerçekleşeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

6 Ekim sabahında PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancılar, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almıştı.

Terör örgütü, akşam saatlerine kadar, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.