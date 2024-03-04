Çanakkale'deki sarsıntı sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

Merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Çanakkale'nin 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebe olduğunu söyledi.

AHMET ERCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Ercan'ın açıklamaları şöyle: "Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice'ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu'na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.

"4,9'LUK DEPREM BURADA BİRİKEN GERGİNLİĞİN BELİRTİSİ"

Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu'da, 14 km'lik odakta M4,9'luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir."