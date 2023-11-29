Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat hatlarında feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın kuzeyden, güneye kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat hatlarında feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.