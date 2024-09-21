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İsrail kendi uçaklarını vurmamak için kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı

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Siber saldırıların ardından Hizbullah İsrail'e Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenledi. İsrail medyası şimdi de ordunun geniş çaplı hava saldırısına hazırlandığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesinin ardından bölgede yaşanan gerilim devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi. İsrail ordu radyosu ise söz konusu kararın, hava savunma sisteminin İsrail uçaklarını yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için alındığını aktardı.

Büyük saldırı her an başlayabilir

İSRAİL YİNE OKUL BOMBALADI

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Büyük saldırı her an başlayabilir

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 41 BİN 391'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

GAZZE'DE 5 BAKANLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki Musabbih bölgesinde bakanlığa ait depoları vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı ölürken bazıları da yaralandı.

İlk yardım ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşamadığı belirtildi.

Bakanlık, tüm uluslararası kurumlara ve ilgili makamlara yaralıların korunması ve bulunduğu yerden çıkarılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İSRAİLLİ İŞGALCİLER FİLİSTİNLİ KÖYLÜLERE SALDIRDI

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir köy topluluğuna saldırarak köy sakinlerinin orada bulunan kaynaktan su almasını engelledi.

İsrail kendi uçaklarını vurmamak için kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Dünya

Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya

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Yorumlar (2)

MÜCAHİT KELEŞ:

L uçaklar havada iken hava savunmayi kapatıyorlar.O anda roketleri atesleyin Lübnan .biraz kafayı kullanin

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Demir S.:

İsrail tek tuşa basarak dünya'ya gücünü gösterdi. araplar şokta.

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