Burnham resmi özre açık olduğunu açıkladı, Saray yetkinin hükümette olduğunu belirtti

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ülkesinin Atlantik ötesi köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi özür dilenmesi yönündeki taleplere açık olduğunu açıklamasının ardından Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklar, bu konuda karar verme yetkisinin kraliyete değil, hükümete ait olduğunu belirtti. Kral 3'üncü Charles'ın ise İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinde kölelik geçmişine değinmesi ancak resmi bir özür dilememesi bekleniyor.

İngiltere'de, ülkenin Atlantik ötesi köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi özür dilenmesi yönündeki talepler yeniden gündeme geldi. Başbakan Andy Burnham'ın özür çağrılarını değerlendirmeye açık olduğunu açıklamasının ardından Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklar, böyle bir kararın hükümetin sorumluluğunda bulunduğunu bildirdi.

BURNHAM: "RESMİ BİR ÖZÜR DİLENMESİ YÖNÜNDEKİ ÇAĞRILARI DİNLEMEYE AÇIĞIM"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere emrkezli The Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin köle ticaretindeki tarihsel sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtti. İngiltere'nin hem köleliğin kaldırılmasına öncülük edenlerin hem de insan ticaretinden kazanç sağlayanların ülkesi olduğunu ifade eden Burnham, Atlantik ötesi köle ticaretini "barbarca" olarak nitelendirdi.

Burnham, "Köleliği kaldırma konusunda dünyaya öncülük etmiştik. Bugün de bu liderliği gösterebiliriz. Atlantik köle ticaretinden etkilenenlerle bir diyalog başlatmayı teklif ediyoruz. İngiltere adına resmi bir özür dilenmesi yönündeki çağrıları dinlemek de bu sürecin önemli bir parçasını oluşturacak. Bu tür bir özür talebine de açığım" ifadelerini kullandı.

BURNHAM, MALİ TAZMİNAT TALEPLERİNE KARŞI ÇIKTI

Köle ticaretinden etkilenen ülkelere mali tazminat ödenmesi yönündeki talepleri de değerlendiren Burnham, resmi özür konusundaki tutumuna karşın tazminat ödenmesini doğru bulmadığını belirtti. Burnham, "Doğru yanıtın bu olmadığını düşünüyorum. Farklı bir çağda, başka yasalar altında yaşananlar nedeniyle bunlarda hiçbir etkisi olmayan bugünün Britanyalılarının geçmişin yanlışlarından sorumlu tutulamayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KRAL CHARLES'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, Kral 3. Charles'ın Antigua ve Barbuda'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) yapacağı konuşmada kölelik geçmişine değinmesi bekleniyor.

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın 3 Kasım Salı günü yapacağı konuşmaya ilişkin, "Bu ziyarette geçmişin en utanç verici olaylarıyla yüzleşmekten geri durmayacak. Bu nedenle konuşmasında gerçek bir samimiyet ve içten bir üzüntüyle bu konulara yer vereceğini bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Kral Charles'ın Başbakan Burnham'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunup bulunmayacağı yönündeki soruya ise Kral'ın hükümetin siyasi tutumuna ilişkin yorum yapmasının uygun olmayacağı yanıtını verdi. Kraliyete yakın kaynaklar da İngiltere'nin köle ticaretindeki rolü nedeniyle resmi özür dilenmesine ilişkin kararın Buckingham Sarayı'nın değil, hükümetin yetkisinde olduğunu vurguladı.

KRAL CHARLES, KÖLELİK GEÇMİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Kral Charles, 27 Ekim'de Bahamalar'da yaptığı konuşmada, "Bu adalarda ve ötesinde geçmişte yaşanan büyük acıları ve adaletsizlikleri kabul etmemiz ancak doğru olandır" demişti. Karayipler ziyareti kapsamında Guyana'da 1823'teki köle isyanıyla bağlantılı tarihi bir alanı da ziyaret eden Charles, İngiliz kraliyet ailesinin geçmişte köle ticaretine yaptığı yatırımlar ve bu ticarete verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

İngiltere'nin köle ticaretindeki tarihsel rolü nedeniyle resmi özür dilemesi ve tazminat ödemesi, özellikle Karayip ülkelerinin uzun süredir gündeme getirdiği talepler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA