Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu - Haberler

Sarp kayalıkların kenarında bulunan yol 25.8 km uzunluğunda. Çok dar olan yolda arabalar ve ağır vasıtalar manevra yapmakta zorlanıyor.

Bu yola giren sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor aksi halde en ufak bir hata onları ölüme götürebilir.

Bölgenin şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışı yaşadığı kış aylarında geçit neredeyse tüm kış kapalı.

Öte yandan daha dün yaşanan korkunç kazada yerel basın 9 kişinin öldüğü haberini duyurdu. Ölenlerden bazılarının ise bölgeyi merak edip görmek isteyen turistler olduğu söylendi.

Kaynak: AA