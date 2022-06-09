Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
 - Güncelleme:
Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Geçidin olduğu bölgeden detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde deniz seviyesinden yüksekliği 3500 metre olan Zojila Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.

Sarp kayalıkların kenarında bulunan yol 25.8 km uzunluğunda. Çok dar olan yolda arabalar ve ağır vasıtalar manevra yapmakta zorlanıyor.

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Bu yola giren sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor aksi halde en ufak bir hata onları ölüme götürebilir.

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Bölgenin şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışı yaşadığı kış aylarında geçit neredeyse tüm kış kapalı.

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Öte yandan daha dün yaşanan korkunç kazada yerel basın 9 kişinin öldüğü haberini duyurdu. Ölenlerden bazılarının ise bölgeyi merak edip görmek isteyen turistler olduğu söylendi.

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu

Kaynak: AA

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Komik - İlginç Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title