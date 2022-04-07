Buça'daki katliamdan en acı detay! Ukraynalılar öldürülen kadını ojelerinden tanıdı

Ukrayna'da Rus ordusunun geri çekildiği Kiev çevresindeki bölgelerden ve özellikle de katliam iddialarıyla gündeme oturan Buça'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

MANİKÜRLÜ VE OJELİ TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Reuters haber ajansının Buça'dan paylaştığı görüntülerden birinde, Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerden birinin manikürlü ve kırmızı ojeli tırnakları dikkat çekmişti. Bölgedeki bir Ukraynalı makyaj sanatçısı, fotoğraftaki kişinin 52 yaşındaki iki çocuk annesi İrina Filkina olduğunu açıkladı.

MAKYAJ YAZILARI PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Buça'da bisikletinin yanında sokakta cansız bedeni bulunan kadının trajik hikayesi uluslararası basında ses getirdi. Makyaj sanatçısı olmak isteyen Filkina'nın kendi sosyal medya hesaplarında makyaj yazılar paylaştığı ortaya çıktı.

"HAYALİ YENİ BİR HAYATA BAŞLAMAKTI"

Gostomel'de makyöz olarak çalışan Anastasya Subaçeva, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, sosyal medyada takip ettiği Filkina'nın ellerini hemen tanıdığını söyledi. Bir ısıtma merkezinde operatör olarak çalışan Filkina'nın Rus işgali başlamadan önce makyaj dersleri almak için kendisine başvurduğunu kaydeden Subaçeva, "Hayali popüler bir makyaj sanatçısı olmaktı" dedi.

Filkina, sosyal medyada makyaj yazıları paylaşıyordu.

İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN BUÇA'DA KALMIŞ

Yıllardır durmadan çalışan iki çocuk annesi kadının yeni bir hayata başlayarak kendine daha fazla zaman ayırmayı planladığını ifade eden Subaçeva, savaşın başlamasıyla hayalleri suya düşen Filkina'nın iki kızıyla beraber Polonya sınırına kaçmak yerine insanlara yardım etmek üzere Buça'da kaldığını belirtti.

"TAHLİYE OTOBÜSÜNDE YER YOKTU"

Kızlarından biri ise annesinin Buça'da Ukraynalı askerlere yemek pişirdiğini anlattı. Kadının kızlarından 26 yaşındaki Olga, CNN muhabirine, annesinin 5 Mart'ta Buça'dan kalkan bir tahliye otobüsüne binmeye çalıştığını ama otobüste yer olmadığı için bisikletle evine dönerken yolda katledildiğini ifade etti.

BUÇA'DA 4 TOPLU MEZARDA 320 CESET BULUNDU

Öte yandan Buça kenti Belediyesi, 320 kişinin cansız bedeninin yer aldığı 4 toplu mezarın bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada yapan Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, "Buça'da 112 müstakil ev ve 18 çok katlı bina top atışlarıyla hasar aldı ve yandı. Buça'da öldürülen insanların yüzde 90'ında şarapnel parçası değil kurşun yarası var. 320 kişinin cansız bedeni bulundu ve toplu mezarlarda insanlar elleri bağlı şekilde gömülmüş. Tahıl firması alanında ve 3 farklı caddede toplu mezarlar bulundu. Cesetlerin kimliklerini belirleme çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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