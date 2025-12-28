Brigitte Bardot: 1950'lerde sinemada devrim yaratan 'sarışın bomba'

91 yaşında hayatını kaybeden Brigitte Bardot, sinemanın 1950'lerdeki ağırbaşlı kadın tasvirlerini yerle bir etmiş ve yeni bir cinsel özgürlük çağını temsil etmeye başlamıştı.

Acımasızca hedonist bir seks sembolü olarak pazarlanan Bardot, ciddi bir aktris olma tutkusunda hüsrana uğradı. Sonunda, hayvan refahı için kampanya yürütmek üzere kariyerini terk etti.

Yıllar sonra homofobik söylemlerde bulununca itibarı zedelendi ve ırka dayalı nefret söylemini kışkırttığı gerekçesiyle birden fazla kez para cezasına çarptırıldı.

Oğlu yerine "küçük bir köpek" doğurmayı tercih edeceğini söylemesinin ardından oğlu Bardot'ya manevi tazminat davası açtı.

En parlak döneminde bikiniyi, kadın cinselliğini ve Fransız sinemasını uluslararası alana taşıyan bir ikon için bu hafızalarda açılan bir yaraydı.

Brigitte Anne-Marie Bardot 28 Eylül 1934'te Paris'te doğdu.

O ve kız kardeşi Marie-Jeanne, şehrin en lüks semtindeki lüks bir apartman dairesinde büyüdüler.

Katolik ailesi varlıklı ve dindardı ve çocuklarından büyük beklentileri vardı.

Kızların arkadaşlıkları sıkı bir şekilde denetlenirdi. Ebeveynlerinin en sevdiği vazoyu kırdıklarında, ceza olarak kırbaçlanırlardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman birlikleri Paris'i işgal ederken, Bardot zamanının çoğunu evde plaklarla dans ederek geçirdi.

Annesi onun bu ilgisini teşvik etti ve yedi yaşından itibaren onu bale derslerine yazdırdı.

Paris Konservatuarı'ndaki öğretmeni onu olağanüstü bir öğrenci olarak tanımladı ve ödüller kazandı.

Bir 'genç kız' olarak hayat

Ama Bardot hayatından bunalıyordu. 15'inci yaşını anarken, "Bir şey arıyordum, belki de kendimi tatmin edecek bir şey" dedi.

Bir aile dostu onu Fransa'nın önde gelen kadın dergisi Elle'in kapağı için poz vermeye ikna etti ve fotoğraflar sansasyon yarattı.

O dönemde modayı takip eden kadınlar kısa saçlıydı, aksesuarlarını özenle eşleştiriyor, özel dikim ceketler ve ipeksi gece kıyafetleri giyiyorlardı.

Brigitte'in saçları omuzlarına dökülüyordu. Bir balerin olarak esnek ve atletik vücuduyla diğer modellere hiç benzemiyordu.

Modaya uygun kıyafetler içerisinde çekilen fotoğraflarıyla yeni bir "genç kız" tarzının simgesi haline geldi.

Henüz 16 yaşındayken kendini Paris'in en ünlü kapak kızı olarak buldu.

Fotoğrafları film yönetmeni Marc Allegret'in dikkatini çekti ve asistanı Roger Vadim'e onu bulması için talimat verdi.

Deneme çekimleri başarılı geçmedi ama kendisinden altı yaş büyük olan Vadim onu önce koruması altına aldı sonra da nişanlısı oldu.

İlişkileri derinleşti, ancak Bardot'nun ailesi bunu öğrendiğinde onu İngiltere'ye göndermekle tehdit etti.

Roger Vadim, onun 'vahşi kurdu'

Misilleme olarak intihar etmeye kalkıştı ancak bu girişimi zamanında fark edilerek engellendi.

Brigitte gelecek vaadeden yönetmene aşık olmuştu.

Ona "vahşi bir kurt" gibi göründü.

"Bana baktı, beni korkuttu, beni cezbetti ve artık nerede olduğumu bilmiyordum" diyecekti daha sonra.

Ailesi bu baskı karşısında yumuşadı, ancak Brigitte 18 yaşına gelene kadar çiftin evlenmesini yasakladı.

Brigitte reşit olur olmaz çift evlendi.

Bir ikon olmak

Vadim, Bardot'yu bir yıldız haline getirmeye başladı.

Düğünlerinin fotoğraflarını Paris-Match'e sattı ve ona toplum önünde nasıl davranacağını öğretti.

Eşinin küçük filmlerde küçük roller bulmasına yardım etti ve Bardot genellikle tatlı sert ama masum bir aşık karakterlerini oynadı.

Ancak 1956'ya kadar esas olarak bikinili pozlarıyla - o zamana kadar edepli bulunmadığı için İspanya, İtalya ve ABD'nin büyük bir bölümünde yasaklanmıştı - ve arı kovanı saç modelini popülerleştirmesiyle ünlüydü.

Sonra yıldızlığa adım attı.

O yıl Vadim'in ilk filmi "Ve Tanrı Kadını Yarattı" Paris'te gösterime girdi. Fransa'da para kazanamadı ama ABD'de tartışma yarattı.

Doris Day'e alışkın bir ülkede, Bardot bir sansasyondu.

Erkeklerin yaptığı gibi utanmadan cinsel iştahının peşinden gidiyordu. Trans halinde çıplak ayakla dans ediyor, teni terden parlıyor, saçları salınıyordu.

Sinema sektörü dışında da tartışılıyordu.

Varoluşçu Simone de Beauvoir onu "mutlak özgürlüğün" bir simgesi olarak tanımladı ve Brigitte'i felsefi bir statüye yükseltti.

Ancak Amerikan halkının çoğunu temsil eden ahlaki anlayış harekete geçti. Film bazı eyaletlerde yasaklandı ve gazeteler onu ahlaksız ilan etti.

İzleyiciler için Bardot, canlandırdığı karakterden ayırt edilemez biri haline geldi. Paris-Match onu "tepeden tırnağa ahlaksız" olarak damgaladı.

Ve Bardot rol arkadaşı Jean-Louis Trintignant ile kaçtıktan sonra ahlaksız çapkın imajı ona yapıştı.

Vadim'den boşandı.

Vadim, sadece bir Fransızın verebileceği tepkiyi verdi.

"Sadece beni seven ve başka kimseyi sevmeyen bir kadına sahip olmaktansa, sadakatsiz olduğunu bile bile böyle bir eşe sahip olmayı tercih ederim" dedi.

Bardot ile çalışmaya devam etti ve daha sonra Catherine Deneuve ile yaşadı ve Jane Fonda ile evlendi.

İsteksiz bir anne

Brigitte, birkaç ilişkinin ardından 1959'da 'Babette Goes To War' filminde birlikte rol aldığı aktör Jacques Charrier ile evlendi.

Çiftin Nicolas adında bir oğulları oldu, ancak Bardot hamileliğine içerledi. Defalarca karnını yumrukladı ve düşük yapsın diye bir doktora morfin vermesi için yalvardı.

"Aynada düz karnıma, ince belime, üzerine bir tabutun kapağını kapatmak üzere olduğum sevgili bir arkadaşıma bakar gibi baktım," diye anlattı o günleri daha sonra.

Boşanmanın ardından Nicolas annesini on yıllar boyunca görmedi.

Bardot'nun "küçük bir köpek" doğurmayı tercih edeceğini söylediği bir otobiyografi yayımlaması üzerine Bardot'ya manevi tazminat davası açtı.

Brigitte artık Fransa'nın en çok kazanan oyuncusuydu ve bazıları onun dış ticarette ülkenin otomobil endüstrisinden daha değerli olduğunu öne sürüyordu.

Ama bir oyuncu olarak ciddiye alınmak istiyordu. "Rol yapmak için çok fazla şansım olmadı," diye yakındı. "Çoğunlukla soyunmak zorunda kaldım."

Jean-Luc Godard'ın güçlü Yeni Dalga draması Le Mépris ile eleştirmenlerin beğenisini kazanarak Avrupa'nın en saygın film yapımcılarının dikkatini çekmeye başladı.

Ancak, özellikle Fransa'nın dışına çıkıp Hollywood'a bakıldığında eleştiriler karışıktı.

Milyoner bir Alman playboyla yaptığı üçüncü evliliğini bir dizi sevgili takip etti - her ne kadar alışılmadık bir şekilde Sean Connery'yi reddetmiş olsa da.

Serge Gainsbourg ve Sacha Distel ile birlikte düzinelerce kayıt yaptı.

Gainsbourg ile müstehcen 'Je T'aime... Moi Non Plus'yü kaydetti, ancak bunu yayınlamaması için yalvardı.

Bir yıl sonra Gainsbourg şarkıyı İngiliz aktris Jane Birkin ile birlikte yeniden kaydetti. Şarkı tüm Avrupa'da büyük bir hit haline gelirken, Bardot'nun versiyonu 20 yıl boyunca gizli kaldı.

Hayvan hakları savunucusu

Yaklaşık 50 filmden sonra, 1973 yılında hayatını hayvanların refahına adamak için sinemaya veda ettiğini açıkladı.

"Güzelliğimi ve gençliğimi erkeklere verdim" dedi. "Bilgeliğimi ve tecrübemi hayvanlara vereceğim."

Mücevherlerini ve film hatıralarını açık artırmaya çıkararak Brigitte Bardot Vakfı'nı kurmak için 3 milyon frank topladı.

Bardot - ya da Fransa'da bilinen adıyla B.B. - Kanada'da her yıl yapılan fok avına karşı kampanya yürüttü ve at eti yenmesini kınayarak bazı Fransızları kızdırdı.

Vejetaryen oldu, ayılara "işkence ettiği" için Çin hükümetini eleştirdi ve Romanya'daki sokak köpeklerini kısırlaştırmak için bir programa yüz binlerce dolar harcadı.

Sorunlu bir hayata sorunlu bir son

Daha sonraki yıllarda, ırka dayalı nefreti yaydığı gerekçesiyle birçok kez yargılandı.

İslam ve Yahudilikte hayvanların yemek için kesilmesine karşı çıktı.

Ancak eleştirilerini dile getirme biçimi affedilemezdi ve yasa dışıydı.

1999'da "vatanım yabancılar, özellikle de Müslümanlar tarafından işgal edilmiş durumda" diye yazdı. Bu yüzden Bardot büyük bir para cezasına çarptırıldı.

Irklar arası evlilikleri eleştirdi ve eşcinselleri "popolarını sallayan, küçük parmaklarını havaya kaldıran ve kastrato sesleriyle o iğrenç heteroların kendilerine yaşattıkları hakkında inleyen" şeklinde nitelendirerek aşağıladı.

Bardot o kadar sık mahkemeye çıkarılıyordu ki, 2008 yılında savcı ona suçlama yöneltmekten "bıktığını" açıkladı.

1960'larda Brigitte Bardot, Fransız özgürlüğünün simgesi olan ulusal sembol Marianne'in resmi yüzü olarak seçildi.

Sonra kendisi bir ikon haline geldi: Modası geçmiş basmakalıplara uymayı reddeden güzel, özgür, modern bir kadın.

Boşanmayla sonuçlanmış üç evlilik ve birkaç intihar girişiminden sonra, hayvanlara yapılan zulme karşı kampanya yürütmek için spot ışıklarını bıraktı. Şaşırtıcı bir şekilde ismi kötü anılırken bile medyanın ona olan ilgisi devam etti.

Geride, merhum aşırı sağcı politikacı Jean-Marie Le Pen'in eski danışmanı olan dördüncü kocası Bernard d'Ormale'i bıraktı.

Ve sorunlu bir yaşamın sorunlu bir sonu olarak, Bardot'nun siyasi görüşleri, son yıllarını mahkemelerde ırka dayalı nefret söylemi iddialarıyla mücadele ederek yarı münzevi bir şekilde geçirmesine neden oldu.