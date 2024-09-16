Brezilya'da belediye başkan adayı, rakibine canlı televizyon programında sandalyeyle saldırdı

São Paulo, Brezilya - Dün gece düzenlenen bir televizyon tartışma programında, belediye başkan adaylarından Jose Luiz Datena, rakibi Pablo Marcal'a demir bir sandalyeyle saldırdı. Olay, ülke genelinde şok etkisi yarattı.

TV Cultura kanalında yayınlanan programda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde Datena'nın, Marcal'ın başına yakın mesafeden ağır bir sandalye fırlattığı görülüyor. Marcal son anda kolunu kaldırarak darbenin şiddetini hafifletmeyi başardı.

Saldırı sonrası Marcal, kırık kaburga şüphesi ve nefes alma zorluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle program kısa süre askıya alındı ve Datena programdan uzaklaştırıldı.

Saldırının nedeni olarak, Marcal'ın Datena hakkında daha önce yapılan ve savcılar tarafından reddedilen cinsel taciz iddialarını gündeme getirmesi gösteriliyor. Bu durum, iki aday arasında sert bir tartışmaya ve ardından fiziksel saldırıya yol açtı.

Datena, olay sonrası yaptığı açıklamada "kontrolünü kaybettiğini" itiraf etti ve tepkisini kişisel strese bağladı. TV Cultura ise bir açıklama yaparak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Marcal'ın danışmanları, müvekkillerinin "korkakça saldırıya uğradığını" ve yasal sürecin başlatılacağını açıkladı.

Bu olay, Brezilya'daki seçim sürecinde artan gerginliği ve siyasi tartışmaların şiddet boyutuna ulaşabildiğini gözler önüne serdi. São Paulo polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.